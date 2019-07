Lista problema za HDZ-ova ministra državne imovine sve je veća. Odgovore, ali i dokumentaciju od Gorana Marića, doznaje Dnevnik Nove TV, sada traži i USKOK.

Pod povećalom policije, ali i tužitelja njegovi su poslovi s nekretninama, kupoprodaja stanova i Marićeva uloga u obnovi dijela franjevačkog samostana u Zagrebu, koji je prije osam godina pretvoren u studentski dom. Pokrenuli su izvide!

USKOK ozbiljno provjerava Gorana Marića, od policije su zatražili da prikupi i dostavi dokumentaciju i pročešlja Marićeve poslove o kojima je u posljednjih nekoliko dana izvještavao i Dnevnik Nove TV. Tužitelji traže jasne odgovore koje Goran Marić do sada nije ponudio. Traže i žele znati o čijem je trošku obnovljen studentski dom franjevaca u Zagrebu u crkvi Gospe Lurdske.

Žele znati tko je izvodio radove, koliko su stajali, tko ih je platio i jesu li Marić, odnosno tada tvrtka njegova sina u zamjenu za pomoć franjevcima kupili stan u istoj toj ulici po povoljnim uvjetima.

U cijeloj priči mnogo je nejasnoća. Goran Marić kupoprodajni ugovor ne pokazuje, ali morat će mnogo toga razjasniti, pa tako i kako je moguće da je novcem od prodaje stana plaćena obnova u samostanu, a kupoprodajni ugovor sklopljen četiri mjeseca kasnije, a tada su radovi u samostanu već bili gotovi.

SDP prikuplja potpise za opoziv Žalac, Tolušića i Gorana Marića

Ministarstvo demantira aferu Gorana Marića: ''Sin nije u stanu vlasnika tvrtke''

Treba reći kako USKOK i policija za sada provode izvide, kako je cijela priča na samom početku. Sve se još provjerava.

Moguća su dva scenarija u ovom slučaju, da USKOK odbaci sve, ali i da pokrene službenu istragu.

Što na sve kaže ministar Marić?

Prije nego sam dobila čvrstu potvrdu o pokretanju izvida razgovarala sam s Goranom Marićem. On pred kamere ne želi. Na konkretna pitanja ne nudi odgovor. Poručuje da u ovoj priči nije bilo pogodovanja, s njegove strane nije bili skrivenih ni privatnih interesa.

Kaže da mu podmeću i da to ne rade prvi put, ali ne odgovara tko to radi. Tvrdi kako ne postoji pritisak prema njemu da se povuče sa svoje pozicije, ali da nitko to od njega niti ne može tražiti. Prije nekoliko dana razgovarao je s premijerom, uvjerava da mu je sve pojasnio. Uvjerava kako nije bilo govora da podnese ostavku, a ostavku ne misli dati. Tek poručuje znakovito kako će o svemu progovoriti za deset dana.

