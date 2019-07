Prvi su kaosu nakon stravične nesreće na naplatnim kućicama Sveta Helena svjedočili vatrogasci.

Intervenciju spašavanja vodio je vatrogasni zapovjednik Kristijan Košćec s kojim smo telefonski razgovarali o stanju koje su zatekli došavši na mjesto nesreće u četvrtak navečer.

''Kada smo stigli do mjesta nesreće zatekli smo katastrofalno stanje, potpuni kaos. Unutar jedne male naplatne kućice bila su čak tri vozila. Onda si možete zamisliti kako je to izgledalo'', kaže Košćec.

Unesrećeni su se nalazili u automobilu s mađarskim registarskim oznakama. Dvoje odraslih, priča Košćec, bili su u nesvijesti, odnosno nisu bili u komunikativnom stanju.

Njih su izvukli prvo, a tek su potom mogli doći do dječaka. ''Dijete smo zadnje vadili. On je nešto pokušavao reći, ali uslijed ozljeda to mu je bilo teško'', rekao je Košćec za Dnevnik.hr.

Vatrogasna intervencija, dodaje trajala je duže od sat vremena, a samo izvlačenje dvadesetak minuta.

Upitali smo ga za vozača BMW-a, u kakvom je on stanju bio, no Košćec kaže da ga nije vidio. ''Njega je odmah preuzela policija, tako da ga mi nismo vidjeli'', rekao je.

Ozlijeđeni otac i sin nalaze se u KBC-u Rebro, u induciranoj su komi. Pri svijesti je majka, hospitalizirana u KB Dubrava.

''Primljena je jučer u poslijepodnevnim satima iz prometne nesreće u našu hitnu kiruršku službu s ozljedama glave i prsnog koša. Ostat će kod nas u intenzivnoj njezi dok ne budemo sigurni da je spremna za odjelno liječenje'', rekao je dr. Marko Ajduk, predstojnik Klinike za kirurgiju KB Dubrava.

Podsjetimo, BMW vozilo čakovečkih oznaka na naplatnima Sveta Helena, punom je brzinom u četvrtak navečer udarilo u vozilo mađarskih oznaka u kojem su se nalazili otac, majka i sin.

''Ovaj je vozač punom brzinom, naišao na naplatne kućice, on njih nije bio svjestan'', kazao je Željko Marušić, prometni stručnjak dodavši da misli da je brzina kojom je uletio vozač BMW-a bila 13o km/h.

Točna brzina i razlozi ove prometne nesreće utvrdit će se očevidom.