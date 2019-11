U vremenu od 07.00 do 15.00 sati policija će povremeno zaustavljati promet na otprilike pet minuta, a od četvrtka 21. 11. za sav promet zatvara se Jadranski most.

"Za potrebe izvođenja pripremnih radova izmijene privremene regulacije prometa u zoni kružnog toka Remetinec u subotu 16. 11. 2019. godine u vremenu od 07,00 do 15,00 sati djelatnici MUP-a II. postaje prometne policije povremeno će zaustavljati promet na cca. pet minuta", piše u priopćenju Gradskog ureda za mjesnu samoupravu Grada Zagreba.

"Od četvrtka 21. 11. 2019. godine od 23,00 sata do petka 22. 11. 2019. godine do 05,00 sati, zbog izmjene privremene regulacije prometa u sklopu rekonstrukcije kružnog toka Remetinec, Jadranski most bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Selska cesta - Savska cesta - Slavonska avenija - Avenija V. Holjevca - Avenija Dubrovnik - privremeno izgrađena prometnica - Jadranska avenija-

Jadranska avenija - Avenija Dubrovnik - Av. V. Holjevca - Slavonska avenija - Savska cesta.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.