Vukovarsko-srijemska policija je uhitila saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabru. Uhićen je na temelju naloga Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku te će biti odveden u istražni zatvor.

Nakon toga će u suradnji s državnim odvjetništvom biti priveden Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku na daljnje postupanje.

Zbog čega je Dabro uhićen?

Dabro je uhićen nakon što mu je u srijedu u Hrvatskom saboru ukinut imunitet u skladu sa zahtjevom Državnog odvjetništva (DORH) zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari.

DORH je pokrenuo izvide nakon što su u medijima objavljene videosnimke na kojima se vidi da je Dabro pištoljem pucao kroz otvoreni prozor automobila, da je u više navrata rukovao automatskom puškom koju je davao i djeci, a DORH navodno posjeduje video na kojem se vidi da je djetetu u ruke dao ručnu bombu.

Dabro je nakon objave prve snimke podnio ostavku na dužnost ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Usprkos istrazi, Dabro je rekao da svoj saborski mandat neće dati nikome, zbog čega će premijer Andrej Plenković morati naći nekoga drugoga da bi imao potporu većine u Saboru.

"Ovaj je problem neugodan, ali on nema veze s Vladom ili većinom. Riječ je o djelu koje se dogodilo prije nego što je postao saborski zastupnik, prije izbora i ovoga što se zbiva u Saboru. Taj problem mora on riješiti. To ne može riješiti ni Vlada, ni HDZ ni Domovinski pokret", napomenuo je Plenković.

Dabro, nastavio je, ima pravo ostati u Hrvatskom saboru.

"On je 76. ruka pa je postao relevantan, ali moj je dojam da većine ima i da će većine biti", ustvrdio je premijer.

