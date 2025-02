Poznati hrvatski odvjetnik na prosvjedu za Dodika: "Vama nisu problem Bošnjaci i Hrvati... sve se znalo unaprijed"

Milorad Dodik odlukom Suda BiH osuđen je na godinu dana zatvora, uz šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta. U Banjoj Luci priređen je prosvjed potpore Dodiku, a na pozornici se, između ostalih, zatekao i član njegova odvjetničkog tima, poznati hrvatski odvjetnik Anto Nobilo.

"Nije problem kad je netko osuđen u poštenom suđenju, ovdje je problem što ono od početka nije bilo takvo. Na samom početku više veleposlanika, navodni visoki predstavnik za BiH, ministri iz Sarajeva, svi su javno istupali i govorili Dodik je kriv i mora biti osuđen. Oni su svoj društveni utjecaj upotrijebili da utječu na sud. Mi smo na to ukazivali. U demokratskim zemljama se političari suzdržavaju komentirati suđenja koja su u tijeku jer na taj način nezakonito utječu. U Sarajevu je bila druga atmosfera, tamo su svi relevantni osudili Dodika, a da suđenje nije niti počelo", kazao je Nobilo okupljenima te dodao:

"Zato smo tražili izmještanje suđenja u bilo koji drugi grad u BiH, no odbili su nas. Okrivljenik mora imati povjerenja u sud i sud mora slati informacije i dojam o nepristranosti. Međutim, predsjednik tog suda na reakcije uglednih diplomata i političara nije reagirao. Samo je reagirao na jedan komentar predsjednika Dodika.

Kazao je i kako ništa nisu mogli napraviti "iako su od početka znali da suđenje nije pošteno".

"Četiri do pet mjeseci ranije, Bakir Izetbegović, koji nije bilo tko u BiH, rekao je da su strane ambasade odlučile da stanu iza ovog postupka, da je odluka pala i da će Dodik biti osuđen. To je bilo u listopadu. U studenom i prosincu, kada su očekivali da će presuda pasti do katoličkog Božića, drugi čovjek veleposlanstva SAD-a bio je na sudu svaki drugi dan. To su nam javili dobri ljudi sa suda. A ja pitam što on ima tamo radit svaki drugi dan."

"Prije dva i pol mjeseca, nekim svojim kontaktima iz političkog kruga u Sarajevu, dobio sam preciznu informaciju da će predsjednik biti suđen na godinu dana i da će mu biti izrečena sigurnosna mjera. Ja sam to javio predsjedniku, javio sam to kolegama odvjetnicima. Vjerovao sam i nisam vjerovao. Nisam mogao do kraja shvatiti da se na takav način radi. Mogu vam potvrdili kolege odvjetnici, ovu kaznu koja je izrečena, ja sam je tada rekao. Iznio sam činjenice, a vi iz toga izvucite zaključke. U ovom postupku sam shvatio da vama nisu problem Bošnjaci i Hrvati nego nerazumni stranci koji upravljaju ovom državom gotovo 30 godina. BiH zaslužuje biti suverena država, vlast pripada narodima kao zajednici slobodnih i ravnopravnih ljudi. Zašto BiH ne može biti u rangu svih drugih suverenih država? Sačuvajte mir i daytonski ustavni poredak”, naglasio je Nobilo.

