Dnevnik Nove TV analizirao je li bojkot uspio. Mali trgovci u strahu uoči nove akcije: "Mi mali ćemo pasti, a velikima ne mogu ništa"

Većina trgovina u nedjelju nije radila, ali su zato tržnice bile pune! Novi bojkot najavljen je za idući petak. Potrošači su spremni.

"Apsolutno, sve ću podržati. Zato što je sve preskupo, sve je strašno skupo", rekla je Vanja. "Ovo je samo podstrek državi da počne nešto raditi", rekao je Mario.

Prodavači na tržnicama su oko bojkota podjeljeni. "Mi imamo divne mušterije, znaju da je domaća roba i sve je u redu bilo, a ovima kojima ne paše neka ne kupuju kod nas proizvođača", rekla je Božica. "Mi mali trgovci ćemo pasti, a ovim velikima ne mogu ništa", rekao je Mirsad.



Već dan nakon bojkota, Hrvati su ipak krenuli po starom, potrošili su svega 4 posto manje nego prošlu subotu.

Sada kad imamo podatke za cijeli tjedan fiskalizacija izgleda ovako - u četvrtak, dan prije bojkota, Hrvati su potrošili 4 milijuna i 100 tisuća eura više nego isti dan prošli tjedan. Na dan bojkota trgovcima su napravili minus od 52 milijuna eura, da se dan kasnije potrošnja vratila.



Kad se podvuče crta - od ponedjeka do subote, ukupno se potrošilo 44 milijuna 183 tisuće eura manje. Oko 1 posto ukupnih godišnjih prihoda 5 najvećih trgovačkih lanaca.

"Ima puno razloga da se bojkotira, ali ih taj bojkot neće natjerati da smanje cijene, nego netko drugi mora voditi računa", rekao je Mio. "Došlo je do grla", poručila je Blaženka.



Udruženje koje stoji iza prvog bojkota za idući petak najavljuje još jaču i glasniju akciju. "Odlučili smo privremeno odustati od bojkota trgovačkih centara i trgovačkih lanaca u pojedinačnom smislu jer smatramo da je puno jača poruka kada to učinimo na razini cijele Hrvatske", rekao je Josip Kelemen iz organizacije Halo inspektore.



Ekonomski analitičari složni su da takve akcije neće puno toga promijeniti.

Problem s rastućim cijenama hrane leži u tome što Hrvatska nije samodostatna.

"Mi uvozimo i povrće i voće, pa i neke vrste mesa, tako da ćemo biti zapravo svjedoci u narednim godinama rasta tih cijena, zavisno o poljoprivrednim trendovima tržišta u Europi. Niti jedan ovakav ili sličan bojkot neće bitnije utjecati na taj trend", objasnio je Damir Novotny, ekonomski analitičar.

Iz Hrvatske gospodarske komore tjednu potrošnju nisu htjeli komentirati, ali dovoljno govori i to da je trgovce u petak bojkotirao i njezin predsjednik.

Udruga poslodavaca oštra je prema vladajućima.

"Licemjerno je od strane države na bilo koji način podržavati bojkot jer znamo da su trgovine svih ovih prošlih godina jako doprinijele rastu prihoda od poreza na dodanu vrijednost", rekao je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a.



Udruga Glas poduzetnika je protiv bojkota, ali se zalaže za niže poreze.

Na potezu je Vlada koja bi idući tjedan trebala objaviti popis novih ograničenih proizvoda koje treba dogovoriti s trgovcima - protiv kojih je pozivala na bojkot.

"Vlada je kriva za sve ovo", rekao je Mladen. "Nisam siguran da Vlada može dirigirati, možda dijelom, ali ne vjerujem", rekao je Stjepan.



Detalji nove akcije bit će predstavljeni u ponedjeljak, a ekonomisti se pitaju stoji li iza bojkota gospodarski ili ipak politički motiv. "Mi smo samostalni, neovisni, nismo vezani niti uz jednu političku opciju", poručio je Kelemen.



Idući tjedan poskupljuje gorivo 3 do 4 centa, ali i neke vrste cigareta i to do 15 posto! Manje od telećeg vrata, no eto motivacije za - najzdraviji bojkot.

