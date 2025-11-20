Djevojka iz BiH osuđena zbog prostitucije u Zadru: Nakon oglasa joj pred vrata stigla dva muškarca, jednog izmasirala i okupala

Državljanka BiH (22) osuđena je zbog prostitucije u stanu koji je unajmila u Zadru.

Djevojka je u jednom oglasniku oglasila da nudi ugodno druženje u vlastitom prostoru i ostavila svoj kontakt, nakon čega joj se javio jedan muškarac. On je zajedno s još jednim muškarcem došao ispred njene zgrade, gdje ih je ona dočekala i dogovorila cijenu, nakon čega je jednog po jednog pozvala u stan.

Jednog od njih je izmasirala i okupala, a s drugim je imala spolni odnos. To je i sama priznala te dodala da je tim poslom bavi 3-4 mjeseca, da je u Hrvatsku stigla šest dana, a u Zadar dva dana ranije.

Utvrđeno je da je prekršila članak 12. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za što je predviđena novčana kazna od 20 do 100 ili kazna zatvora do 30 dana. Međutim, osuđena je 20 dana uvjetne kazne s rokom od šest mjeseci, a oduzet joj je i 300 zarađenih eura, koji su uplaćeni u državni proračun.