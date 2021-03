Dječak je mjesecima štedio novac kako bi kupio dugo željenu, skupocjenu igračku. Kada ju je u jednoj trgovini u središtu Osijeka pokušao platiti novčanicama u sitnim apoenima i kovanicama, trgovac je njemu i majci uzvratio psovkama i uvredama.

Dječak je mjesecima štedio novac, a kada ga je u pratnji majke htio potrošiti u trgovini u središtu grada, doživjeli su niz uvreda od trgovca kojemu njihov novac nije bio prihvatljiv. Nažalost, riječ je o još jednom slučaju koji svjedoči kako trgovci sve češće odbijaju gotovinu u manjim apoenima.

"Dječak je došao u trgovinu kupiti skupu igračku, za koju je štedio mjesecima. Njegova ušteđevina bila je džeparac u novčanicama manjih apoena i kovanicama. Roditelji ga na taj način uče vrijednosti mukotrpnog rada i štednje da bi ostvario ono što želi. On je bio ponosan što je konačno zaradio i uštedio za ono što želi kupiti", ispričala je prijateljica obitelji dječaka za Glas Slavonije.

Međutim, kad je dječak odabrao svoju skupu igračku i prodavaču istresao svoju ušteđevinu, uslijedio je šok.

"Kad je prodavač vidio da dijete plaća gotovinom, što je služben i legalan način plaćanja, počeo je psovati i iščuđavati se, i to samo zato što je trajalo dok dijete izbroji svoj vrijedno ušteđen novac. U trgovini nije bilo drugih kupaca i dječak nije smetao nikome dok ga je brojio. Štoviše, on je potrošio velik iznos novca u toj trgovini, a trgovac ga je ispsovao i izvrijeđao. Majka i dijete zahvalili su trgovcu i ispričali se zbog vremena koje su mu uzeli, no trgovac njima nije zahvalio na kupnji, čak ih nije ni pozdravio na izlasku. Čudan odnos poduzetnika prema kupcu u vrijeme pandemijom narušene ekonomije", prenijela je prijateljica iskustvo majke dječaka, koja je strana državljanka i ne govori najbolje hrvatski jezik.

Svjesna je, kaže, da u vrijeme pandemije trgovci preferiraju beskontaktno plaćanje, no, ističe, novac je novac, a u ovakvim bi situacijama trgovci trebali biti dio društva koji podržava nove generacije kada je riječ o odgovornom stavu prema novcu.

Iz osječkog Centra za edukaciju i informiranje potrošača (CEIP) zgroženi su ovakvom poslovnom praksom. Ističu, svaki je apoen hrvatskog novca jednako vrijedan kao sredstvo plaćanja i ovakve, za kupce ponižavajuće situacije odraz su loše poslovne politike.

"Trgovac nije imao nikakav razlog dječakov novac ne prihvatiti ili prihvatiti ga na tako neprimjeren način. Riječ je o lošoj poslovnoj praksi, koja u konačnici može imati štetan učinak na poslovanje tvrtke. To kako se trgovac ponaša u izravnom kontaktu s kupcima ogledalo je svake trgovačke tvrtke. U propisima nema stavke koja bi regulirala ovakvo ponašanje zaposlenika trgovine, no tu je mogućnost obraćanja vlasniku ili upravi poslovnog subjekta dopisom u kojemu se situacija objašnjava te kojim se traži isprika. Sigurna sam da bi u ovome slučaju poslodavac reagirao jer ovakvo ponašanje prema kupcima nije reprezentativno", kaže Tanja Popović Filipović iz CEIP-a za Glas Slavonije.