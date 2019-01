Otac dječaka kazao je kako mu je policijski inspektor rekao da su pad ublažile antene na katovima ispod, a vjerojatno je ozljede donekle ublažila i činjenica da je dijete palo na zemlju.

Dječak (4) koji je u nedjelju pao s četvrtog kata zgrade u Osijeku zadobio je teške ozljede - slomljena mu je ruka, ključna kost, noga te ozlijeđena kralješnica.

Njegov otac za Glas Slavonije ispričao je kako je dječak imao gnojnu anginu te su ga roditelji odlučili nakratko ostaviti samog u stanu jer je spavao.

"Odlučili smo ga ostaviti da spava jer je bolestan, dok ja suprugu odvezem na posao. Odvezao sam ju i naišao u pekarnicu. Nije me bilo svega 10-ak minuta. Kada sam se vratio u stan sve je bilo tiho i mislio sam da i dalje spava. Otišao sam ga pogledati u sobu no nije ga bilo. Zvao sam ga i pretražio cijeli stan. Onda sam odjurio natrag u sobu gdje je spavao i izašao na balkon. Čuo sam ga kako me doziva od dolje.

Pogledao sam preko ruba balkona i vidio kako leži na tlu i zove me. Nije ni plakao. Došlo mi je da ja skočim za njim preko balkona da prije dođem do njega, ali me spriječilo nešto u njegovom glasu, pa sam otrčao dolje", ispričao je potreseni otac koji je odmah nazvao Hitnu pomoć.

Dodao je kako mu je policijski inspektor rekao kako su dječaku pad ublažile antene na katovima ispod, a vjerojatno je ozljede donekle ublažila i činjenica da je pao na zemlju.

Inače, on i supruga imaju četvero djece, i kako kaže, nikad nisu imali nikakvih problema. Otac i sin žive u drugom gradu u Slavoniji, a majka u Osijeku jer tamo radi. Majku su posjetili jer su zajedno nakon njezina posla trebali otputovati na Jadran.

Protiv roditelja će policija podnijeti kaznenu prijavu.