Djeca na motorima i kobne posljedice: "Apelirao bih na roditelje da budu primjer svojoj djeci"

Bez kacige, vozačke i na neregistriranom mopedu 14 godišnjak kod Karlovca skrivio je prometnu nesreću. Naletio je na osobni automobil i teško je ozlijeđen. Prebačen je u Klaićevu bolnicu u Zagrebu.

"Slijedi operacije kompliciranog otvorenog prijeloma lijeve natkoljenice. On je u početku bio malo zbunjen, međutim napravljena je obrada CT mozga i u redu je", kazao je Goran Roić, ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Mopedom nije vozio na desnoj strani kolnika, te je prešao na suprotnu stranu i udario u osobni automobil. Protiv 14-godišnjaka dići će se optužni prijedlog. Ove godine u prekršaju su bila 22 vozača mlađa od 15 godina.

Prije 15. godine moped se ne smije voziti. Motocikle do 11 kilovata mogu voziti vozači stari 16 godina, a one do 35 kilovata vozači od 18. Sve jače, tek s 24 ili s 20, ako imaju iskustvo sa slabijima. Lana je na motocikl sjela prvi put sa 16 godina, iako je želja to željela još s 13.

"Zakon s razlogom postoji, mislim da je 16 godina skroz oko za 120 kubika, 20 godina za 500 kubika, ja stvarno ne bih nikad prije toga sjela jer mislim da osoba nije zrela dovoljna u glavi, da ne shvaća kakve to opasnosti pruža", rekla je motociklistica Lana Nikolić reporterki Dnevnika Nove TV Srni Bijuk.

Ona i njezin otac uključili su se u školu sigurne vožnje i nakon što su položili.

"Apelirao bih na roditelje da budu primjer svojoj djeci, da se ne voze bez kaciga i bez moto opreme i da svoju djecu usmjere na usavršavanje vještine upravljanja motociklom", kaže Željko Marinović iz Moto gymkhana Croatia, Škola sigurne vožnje.

Za dobiti vozačku, moped u autoškoli treba voziti tek 15 sati, motocikle od 20 do 25 sati.

Instruktor Fran Šutalo smatra da bi sati trebalo biti barem dvostruko više. "Jer puštaš dijete u promet. To nije šala, pogtovo na mopedu na dva kotača", rekao je.

Na poligonu u autoškoli, instruktori kažu, uglavnom su stariji vozači, u prosjeku imaju 30 godina.

"Mislim da tek nakon 22, 23 imaš svijest o posljedicama svojih odluka, tako da s 15, 16 na motor, ja to ne bih dozvolio", rekao je Marko Mihaljević, učenik u autoškoli.

Vožnja čak i na mopedu može biti kobna. Ove godine bilo je više od 200 nesreća, poginulo je troje ljudi.

