Divljački napad koji se dogodio prije nekoliko dana na Platku zgrozio je javnost, a posebno HGSS, čiji kolega je napadnut i ozlijeđen. U toj službi stoga razmišljaju o izmjenama Zakona o HGSS-u te većoj zaštiti svih volontera, najavio je izvršni pročelnik HGSS-a Josip Granić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Srnom Bijuk.

Trojica muškaraca pretukla su na Platku troje ljudi u nedjelju navečer. Osude stižu sa svih strana, a napadači su nakon ispitivanja u policiji pušteni na slobodu.

Brutalnim napadom na popularnom riječkom skijalištu u kojem je stradao i njihov kolega, zgroženi su i u HGSS-u. ''Cijelim ovim događajem i stanjem kolege ogorčeni smo i šokirani do neviđene mjere'', istaknuo je izvršni pročelnik HGSS-a Josip Granić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Srnom Bijuk.

S ozlijeđenim kolegom se nije čuo jer, kako je objasnio: ''On trpi vrtoglavice cijelo vrijeme, ne može baš razgovarati, niti gledati u mobitel tako da ga puštamo da se odmara. Njegovo stanje je i dalje nepromijenjeno''.

No, Granić je, kaže, prilično siguran da se angažman u HGSS-u ozlijeđenog kolege neće promijeniti.

''Mi smo ipak malo drugačiji i humanitarna organizacija koja je uvijek na raspolaganju i spremna pomoći. Upravo ovaj ozlijeđeni kolega je došao s akcije dva sata prije toga i tamo sjedio s kolegama i družio se i vjerujem da će kad se oporavi, a želimo da to bude što prije i pomoći ćemo mu u bilo kojem obliku, nastaviti angažman maksimalno moguće kao i do sada'', kazao je izvršni pročelnik HGSS-a.



Neugodnih situacija bilo je i ranije za njihove članove, ali na drugačiji način.

''Bude svega. Mi smo služba koja reagira i pomaže svima uvijek i često ljudi budu i u šoku i bude tu svakakvih scena. Međutim, nikada se još nije dogodilo nešto ovakvo. No, moram istaknuti da se ovo nije dogodilo u trenutku dok je HGSS bio u akciji ili intervenciji, a tamo smo navikli vidjeti svašta. Bilo je stvarno kroz povijest svakakvih od ekstremnih do benignih situacija. Mi radimo u najgorim trenucima, svima pomažemo bez problema i to ćemo nastaviti raditi, ali, eto, ovako nešto se još nije dogodilo'', istaknuo je Granić.



Najčešće bude riječ o verbalnim napadima, dodao je: ''Valja razumjeti da ljudi kad su u šoku, kad se neke ružne stvari dogode, svašta mi vidimo i na svašta smo spremni i sa svime se možemo nositi, ali fizički napadi se nisu još do sada događali, pogotovo ne do ove mjere da bi netko morao ići u bolnicu po liječničku pomoć''.

Mnoge je zapanjilo i to da su napadači zasad prijavljeni samo prekršajno i pušteni da se brane sa slobode,



''Ne mogu ulaziti u tuđe procedure. Siguran sam da je svaka služba u ovome – od hitne medicinske pomoći do policijske službe i svih onih koji su uključeni – odradila najbolje što može i što zna sukladno onome što su zatekli na terenu. Mogu komentirati samo postupke HGSS-a, a kao što smo imali priliku čuti danas izvidi se nastavljaju pa ćemo vidjeti u kojem će to ići smjeru'', istaknuo je Granić.

Kazao je da oni razmišljaju o izmjenama Zakona o HGSS-u, i to u mnogim smjerovima: ''Ići ćemo na veću zaštitu volontera, ne samo HGSS-a. Lobirat ćemo za veću zaštitu svih organizacija koje se bave humanitarnim i radom od interesa za Republiku Hrvatsku jer mi svi dajemo svoje vrijeme i zdravlje pa smatram da moramo biti više zaštićeni. Kako - to je na cjelokupnom sustavu da razmisli i nađe način''.



Postoje za to razni načini, o njima treba razmisliti, kazao je i dodao da rad volontera treba valorizirati na bolji i adekvatniji način nego što je sada, a to ostaje za daljnje razgovore u budućnosti.

