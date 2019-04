Sanja Matijević Rončević, majka bolesne 2-godišnje Mile Rončević, na konferenciji za medije puna emocija obratila se svima koji su pomogli u skupljanju sredstava za liječenje malene djevojčice.

Na medijskoj konferenciji u ponedjeljak majka djevojčice Mile Rončević, za čije liječenje je novac skupljala cijela Hrvatska, obratila se svima uputivši nekoliko dirljivih poruka.

''Ne možeš opisati ljudima koliko si ranjen, i onda u tom trenutku te bombardiraju svime i svačime. Čuješ ovo, čuješ ono. Ovo je sad jedan najsuvisliji odogovor koji vam mogu dati. Zašto smo mi iste sekunde kontaktirali bolnicu u Švicarskoj? Zato jer mi, ljudi moji, ne želimo odvesti svoje dijete negdje gdje ono neće dobiti ono najbolje što može, a pogotovo kada se ova lavina pokrenula. Ova lavina, ovo je neizrecivo. Mislim, ja tu plačem, stvarno iskreno plačem. Ja to ne mogu slušati. Ja sam inače emotivac, ali ovo što su ljudi napravili za tu curicu, pa ljudi moji, to je predivno i daj Bože da taj iznos bude manji, da tu ostane novaca, da spašavamo djecu'', rekla je Sanja Matijević Rončević.

Lavovska borba

Majka djevojčice kazala je da njezina obitelj trenutno vodi lavovsku borbu. ''Vi ne možete zamisliti, vi svi živite svoje živote i svi smo ranjeni, svi imamo svoje probleme, teško nam je. Nekada nemamo pojma koliko nam nije teško. Mislimo da nam je teško i da imamo probleme, teško nam je na poslu i tako dalje. I onda dođete u tu jednu situaciju i živite tamo s tim roditeljima. Puno pozdravljam sve naše prijatelje, roditelje s riječke hematoonkologije i sve ostale. Dođete u tu životnu situaciju, tu jednu tešku borbu. Kada to prolazite s vašim djetetom, to ne možete zamisliti. Đana to, nažalost, jako dobro zna, drugi ljudi koji to prolaze znaju. To je jedna lavovska borba.

Onog dana kad je Mila izašla iz bolnice u kompletnoj remisiji, kada smo došli kući, mi smo sigurno bili najsretniji ljudi na ovome svijetu. Tih šest mjeseci koje smo proveli kući, mi smo dobili novi život, potpuno ispočetka, jedan novi život u kojem smo napokon živjeli onako kako ga treba živjeti i kako bi preporučila svima da ga žive – sretni i u ljubavi jedno s drugim i s naše dvije prekrasne curice. Bili smo tako sretni. Zato je ovo prije mjesec dana bio jedan knock out, užasno težak udarac i nakon toga su slijedili drugi udarci. Držimo se, borimo se, ali morate nas razumijeti, emotivni smo i nekad jednostavno čovjek ne može ostati na nogama, nekada mora i pasti, ali je bitno da se nakon toga ustane i krene dalje'', rekla je emotivno Milina mama.

Podsjetimo, u ponedjeljak je na konferenciji za novinare objavljeno da je, umjesto potrebnih 2,8 milijuna, sakupljeno ukupno 4.319.028,24 dolara.

Na konferenciji su sudjelovali Milina majka Sanja Matijević Rončević, otac Marin Rončević, Đana Atanasovska, majka tragično preminule Nore Šitum iz istoimene zaklade i Robert Tomić Zuber.