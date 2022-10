U Retkovcima, slavonskom mjestašcu pokraj Vinkovaca, živi i radi obitelj Perković. Braća Josip i Ivan na svojem se poljoprivrednom gospodarstvu bave uzgojem koza, od čijeg mlijeka prave polutvrdi sir.

''Naša priča s kozama počela je zbog mene. Kao dijete sam bio jako boležljiv i ocu je liječnik sugerirao da, ako me želi spasiti, pribavi kozu te da pijem sirovo kozje mlijeko'', govori Josip Perković o samim početcima. Njegov je otac poslušao medicinski savjet te je osim Josipu kozje mlijeko davao i njegovoj braći. Budući da se to pokazalo uspješnim, obitelj je odlučila uzgojiti stado koza.

Kako se broj grla povećavao, bilo je sve više i više mlijeka, a interes, ponajprije sumještana, bio je sve veći, stoga su Perkovići odlučili spravljati kozji sir. Otac je najveći dio posla preuzeo na sebe, a sinovi su pomagali, no Josip priznaje kako mu je knjiga ipak bila draža od bavljenja stočarstvom.

Međutim, njegov je doprinos bio vidljiv kada je došlo vrijeme za izgradnju sirane. Sam je napisao projekt te ga prijavio za sredstva Europske unije: ''Mi smo to poslali bez nekih očekivanja da ćemo proći, a šest mjeseci kasnije dobili smo povratni poziv da smo prošli.''

OPG Perković (Foto: Nova TV)

Taman kada se sve posložilo, obiteljska tragedija zadesila je Perkoviće. Najmlađi od četvero braće doživio je prometnu nesreću. Oporavak je bio dug i mukotrpan te se obitelj brinula o njemu, što ih je odvratilo od stočarstva. Na kraju je briga o ozlijeđenom ukućaninu presudila te je obitelj odlučila prodati koze: ''Nije to bila jednostavna odluka, ali se morala donijeti'', prisjeća se Josip i dodaje da su smanjili stado sa 120 na 40 koza: ''Taman da cijelo poslovanje bude na pozitivnoj nuli.''

Uzrokovalo je to i daljnje posljedice te je Josip otišao na rad u Irsku, dok je brat Ivan postao vojnik. Naredne su godine bile izazovne, no pratili su ih i sretni trenutci. Ivan se oženio i dobio djecu te je nakon osam godina ostavio vojničku odoru i vratio se obiteljskom poslu. Ponukalo je to, kao i pandemija, brata Josipa da se vrati u rodne Retkovce, gdje su se združeni odlučili vratiti onome što najviše vole – obitelji i proizvodnji sira na vlastitom imanju.

Braća Perković kozji sirevi (Foto: Nova Studio)

''Naš sir nije industrijska proizvodnja. Naš sir je receptura naših baka i djedova gdje se svi okusi i mirisi starije generacije osjete i vraćaju u djetinjstvo'', govori Ivan. Upravo se taj doživljaj može okusiti u njihovim polutvrdim sirevima, koji su dostupni u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Hrvatske. Vođeni ekološkim principima i tradicijom, Braća Perković sirevi ručno su rađeni te uz polutvrdi natur kozji sir nude još dvije jednako kvalitetne i ukusne vrste: sir s vlascem i dimljeni sir. Prirodno su bogati kalcijem, obiluju bjelančevinama, a njihova je specifičnost u tome što ga mogu konzumirati osobe intolerantne na laktozu. Razlog tome je što su masne globule u kozjem mlijeku puno manje te se lakše probavljaju.

Josip Perković priznaje kako mu je projekt Startaj Hrvatska otkrio brat Ivan te nakon proučavanja o čemu se radi nije nimalo dvojio oko prijave. ''To je to što nam treba da što prije završimo priču oko sirane i da konačno stavimo točku na 'i' oko izgradnje te da krenemo u neko normalno poslovanje'', kaže.

Prva stepenica na tom putu bila je audicija na kojoj je Josip sam predstavio njihov ručno rađeni sir. ''Ljudi imaju tu predrasudu da kažu da kozji sir smrdi'', iskreno je započeo Josip i nastavio: ''Radi se o tome da brat dobro zna kako uzgajati koze. Čišćenje i higijena kod koza iznimno su bitni.'' Govorio je o tržištu i potrebi za takvim autentičnim proizvodom, a na njegove riječi stručnjaci iz SPAR Hrvatska nisu ostali imuni te su Braća Perković prošla u sljedeći dio projekta Startaj Hrvatska. Nakon audicije uslijedio je posjet SPAR-ovih stručnjaka iz Odjela za kontrolu kvalitete.

Josip Perković (Foto: Nova TV)

''Bio sam sumnjičav, skeptičan i uplašen'', rekao je Ivan prije posjeta. Od početnog razgovora, preko pregleda štala u kojima drže koze, proizvodnje i pripravke sireva audit je poprilično iscrpio Perkoviće. ''U tih šest sati, koliko su bili ovdje, bili su vrlo detaljni'', rekao je Josip. Izvještaj koji su dobili nije ih pretjerano iznenadio. Bili su svjesni da je velik posao pred njima, konkretno 31 nesuglasnost i rok od dva tjedna. Nova radna odjeća, nabava pasterizatora i analiza sireva samo su djelić onoga što su braća Perković uspješno napravili.

Nakon dinamičnog razdoblja za ove proizvođače uslijedila je evaluacija. Bili su pozvani u središnjicu SPAR Hrvatska, gdje ih je dočekao predsjednik Uprave Helmut Fenzl. ''Ovo je bio najveći broj nesuglasnosti od svih naših poduzetnika'', rekao im je. Braća nisu bila zadovoljna tom spoznajom, a Fenzl ih je savjetovao da uče o poslovnim odnosima. ''Mi s vama moramo puno raditi da bismo vas postavili na noge'', nastavio je u ne tako svijetlom tonu, no braća su bila složna kako su spremna to prihvatiti. ''To sam od vas htio čuti'', rekao im je. Predsjednik Uprave SPAR Hrvatska pohvalio je njihov proizvod, a potom im čestitao što su ušli u projekt. Josipu su oči zasuzile, dok su se Ivanu usne raširile u osmijeh. ''Ovo je korak naprijed da poboljšam sebe u poduzetničkom smislu'', zaključio je.

SPAR Hrvatska je od braće Perković naručio 3 tisuće komada kozjih sireva (Foto: Nova TV)

Uz potporu obitelji uspjeli su riješiti preostale nesuglasnosti te pripremiti pogon za veliku objavu, onu o njihovoj prvoj narudžbi. ''Ponosni smo na vas jer SPAR snažno podržava proizvode hrvatskog sela i znamo da iza tih proizvoda stoje velik trud i rad'', rekla je Žana Lovrić, direktorica Nabave prehrane & NF1 SPAR Hrvatska. Braća su se složila s njom u iščekivanju prve narudžbe. ''SPAR će od vas naručiti tisuću komada polutvrdog kozjeg sira, ali tisuću komada od svake vrste'', rekla je Lovrić. Osmijeh, nevjerica i bratsko rukovanje uslijedili su nakon objave da će na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina biti čak tri tisuće komada proizvoda Braće Perković. ''Očekivao sam veliku brojku, ali bome ne ovoliku'', zadovoljno je zaključio Ivan Perković.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2022. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR po najvišim profesionalnim standardima.