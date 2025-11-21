Zvijezdu Instagrama, psa Duleta, spasio je veterinar Hrvoje: Dvije godine ranije i sam je preživio nešto što mu je promijenilo život

Umalo je umro pred očima supruge. 200 kilograma i moždani udar, kaže - već se pozdravio sa životom. Srećom, pozdrav je bio samo starim, lošim navikama! Od tada, osim što i dalje obilazi seoska dvorišta kao veterinarski tehničar, obilazi i teretanu, redovito. Spasio je sebe. Pa je spasio i sugrađanina koji se umalo utopio za vrijeme teškog nevremena. Taj mu je čin donio titulu Ponos Hrvatske. A stvarnu slavu, doduše onu internetsku, spašavanje šteneta hrvatskog ovčara. Kako su Hrvoje i Dule u samo nekoliko mjeseci postali jedan od najpoznatijih tandema na društvenim mrežama. Priču donosi Maja Medaković.

Ponedjeljak u veterinarskoj ambulanti u Gornjoj Bebrini. I dok mnogi uživaju u produljenom vikendu, Hrvoje priprema veterinarsku torbu. Uskoro će na teren.

A tu je i specijalni pomoćnik kojemu ništa ne prolazi ispod radara. Hrvatski ovčar star niti četiri mjeseca u ambulanti nije pacijent. On je, s ponosom kažu, kolega.

"On dolazi i u svinjac i u štalu sa kravatom, to je pas koji misli na sebe je li tako?", šali se Hrvoje Mužević, veterinarski tehničar.

Hrvoje Mužević - 1 Foto: Provjereno

Pas koji će vam se, kaže veterinar Drago, uvući pod kožu dok si rekao keks. Otkako je s njima, sve je nekako drugačije, ljepše.

"Nikad ne znate šta vas očekuje. s Hrvojem i s Duletom. Normalno", govori Drago Kabić, veterinar.

Jer ovo je sve samo ne normalna i obična priča o veterinarskom tehničaru i štenetu koje je spasio od sigurne smrti. Ovo je priča o borbi, životu i najobičnijim stvarima koje kriju najposebnije priče.

Hrvoje Mužević - 2 Foto: Provjereno

Dule je hit na društvenim mrežama. S tisućama onih koji svakodnevno prate i lajkaju njegove i Hrvojeve dogodovštine, bez imalo sumnje možemo reći da je najpoznatiji pas u Hrvatskoj.

U poslu veterine već je 28 godina i nije uvijek ni lijepo ni jednostavno. Ali za njega je to poziv.

"Volim ja sa svakime proljudikat i šta mi je, kada vidiš da se spasio nečiji život", kaže Hrvoje.

Hrvoje Mužević - 3 Foto: Provjereno

Jučer su, kaže spasili tele, jedan život. Osjećaj koji se s malo čime može usporediti. Unatoč tome, upravo je veterina profesija s najvišom stopom suicida. Ne ni kontrolori leta, vatrogasci ili nešto treće jednako stresno, nego veterinari.

"Općenito i u veterini i općenito u životu ljudi gledaju, ne nalaze neke male stvari kojima se raduju", upozorava Hrvoje.

Hrvoje Mužević - 4 Foto: Provjereno

Prije nešto manje od četiri mjeseca, mala stvar zvana Dule ušla je u njegov život. Nakon što im je mama uginula, jedan je stariji čovjek iz sela Hrvoju na brigu prepustio tri štenca stara tek dva dana. Nažalost, dvije su kujice uginule, ali ovaj se hrvatić, kako ga Hrvoje od milja zove, izborio i preživio.

Hrvoje Mužević - 6 Foto: Provjereno

Sve je objavljivao na svojim društvenim mrežama i doslovno preko noći stekao vojsku obožavatelja. No Dule za to pretjerano ne mari.

Osim za Hrvoja koji ne bi ni bio u prilici spasiti Duleta da nije preživio događaj od prije dvije godine nakon čega se sve promijenilo u njegovom životu...

Više o tome u videoprilogu PROVJERENOG.