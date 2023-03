Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu želi kazniti Katarinu Peović s 4000 eura zbog kršenja predizborne šutnje na dan europskih izbora 2019. godine. O pokretanju tužbe treba se očitovati prekršajni sud. Doznaje se da nije prijavljena samo Peović.

Peović je tada na svom Facebook profilu objavila fotografiju sebe kako ubacuje glasački listić u kutiju, uz poziv "obespravljenima" da se svim raspoloživim sredstvima bore za radnu većinu.

"Zlata Hrvoj Šipek nam ovdje u Saboru drži predavanja kako nemaju dovoljno ljudi, materijalnih resursa i kako oni zapravo ne mogu raditi svoj posao da bismo onda dobivali ovakve optužne prijedloge gdje vidimo da DORH itekako ima resursa i materijalnih uvjeta da čačka po Facebook profilima, a gotovo sam sigurna da su mediji i na europskim izborima snimali kandidate dok ubacuju svoje listiće u glasačku kutiju", rekla je Katarina Peović u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Hrvoja Krešića.

Prijavljeno 14 osoba

Zbog kršenja izborne šutnje na izborima za Europski parlament, u svibnju 2019., Državno izborno povjerenstvo (DIP) 'prijavilo' je DORH-u 14 osoba, a ne samo Katarinu Peović (RF), sada saborsku zastupnicu, doznaje se u četvrtak u DIP-u.

"DIP je imao 66 prijava za možebitno kršenje šutnje, za 52 smo utvrdili da nećemo ići s obavijesti prema DORH-u, za 14 jesmo", rekao je Hini glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski, navodeći da je prvi dopis prema DORH-u poslan 17. lipnja, a dopunjeni 8. kolovoza 2019., kada Peović još nije bila zastupnica.

Peović odgovorila hoće li tužiti HDZ-ovku: "Trebala se ispričati i građanima ruske nacionalnosti"

U dva slučaja, dodao je, DORH je rekao da po njima nema elemenata kršenja izborne šutnje i nisu dizali optužni prijedlog, 11 prijava, odnosno obavijesti, je još u radu.

Hojski kaže i kako su osobe koje je DIP prijavio DORH-u vezane za različite stranke, Most, SDP, HDZ, Živi zid, Srđ je naš, Mislava Kolakušića.

Fotografija bila "podebljana"

Objasnio je i da se DIP odlučio prijaviti i Peović jer je na jednoj društvenoj mreži objavila fotografiju na kojoj ubacuje glasački listić u glasačku kutiju, uz poruku "Danas sam bila na biralištu. Pozivam sve obespravljene da osim ulica iskoriste sva ostala raspoloživa sredstva, pa i alate kapitalističke tzv. demokracije, u borbi za radnu većinu".

"Fotografija je, dakle, bila podebljana i pozivom", precizirao je.

"Na tim su se izborima svi nositelji glavnih lista fotografirali, no do 19 sati, kada se zatvaraju birališta i završava izborna šutnja, nije bilo statusa i poziva biračima, to je bila neka razdjelnica", rekao je glasnogovornik DIP-a na navode Peović da su se na izborni dan fotografirali i drugi.

HDZ-ovka napala Peović u Saboru: "Pokazujete svoje srboljubno srce!"

Hojski nije želio komentirati njenu tvrdnju da je optužni prijedlog protiv nje oblik političkog pritiska. "S obzirom na to koga smo sve prijavili i koliko je to široko išlo, nemamo potrebu to komentirati", izjavio je.

Hoće li Peović platiti kaznu, odlučit će Prekršajni sud

Peović, koja je za saborsku zastupnicu RF izabrana u srpnju 2020., Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu optužilo je da je na prošlim izborima za Europski parlament, 26. svibnja 2019., kršila izbornu šutnju, za što je predviđena novčana kazna do 30 tisuća kuna.

Hoće li Peović u konačnici platiti tu kaznu, odlučit će Prekršajni sud.

Upitan kako će DIP postupiti ako se teoretski dogodi da izbori za Europski parlament i za Sabor budu isti dan, s obzirom da se kod prvih kažnjava kršenje izborne šutnje, kod drugih ne, Hojski je odgovorio kako bi to bio pravni problem koji bi se morao rješavati od slučaja do slučaja.