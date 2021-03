Dan nakon što je Zdravko Mamić digao na noge hrvatsko pravosuđe, dio aktera odbacuje optužbe za primanje mita. No prozvani suci već pišu službena očitovanja. Ne stišavaju se ni političke reakcije.

Misterozni USB stick s podacima za koje bivši Dinamov čelnik kaže da potkrepljuju njegove tvrdnje o korumpiranim sucima dostavio mu je uoči istupa u Mostaru.

Jesu li u toj koverti dovoljno čvrsti dokazi za ono što je on iznio, Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića kaže da ''uopće ne zna jesu li unutra dokazi, ali da su sigurno opisi situacija.'' Miljević je gotovo siguran da to može rezultirati nekim postupkom. Čelni čovjek Vrhovnog suda koji je siguran u svoju nevinost, Đuro Sessa, nije ništa htio komentirati.

O Mamićevim tvrdnjama tužitelji kojima je dostavio sve oko spornih

druženja sa sucima još u listopadu - i danas bez komentara. Tek poručuju da se sve još provjerava.

Optužbe za uzimanje mita negiraju na Županijskom sudu u Osijeku - na kojem je Mamić prije bijega osuđen na 6 i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama.

"Da će se utvrditi što je istina, a što nije istinito. Već sam dao naloge sucima da se očituju, a i sam ću osobno pisati očitovanje", kazao je predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban.

Tražio je to i ministar pravosuđa Ivan Malenica. "Vjerujem da će nadležna tijela u što kraćem roku provjeriti navode gospodina Mamića i sadržaj sticka, koji meni u ovom trenutku nije poznat. Ne bi ni trebao biti poznat."

''Ja sam danas od par prijatelja čuo da je ovo bio jedan tektonski poremećaj! Radilo se prilično intenzivno'', istaknuo je Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića.

Neslužbeno doznajemo da je do sada ispitano dvadesetak ljudi od kojih su neki Mamićevi bliski suradnici iz Dinama. Nedjeljko Boban, sudac zagrebačkog Visokog prekršajnog suda tvrdi da nije uzeo njegov novac zbog čega je i sam Mamić u problemu. Može dobiti do osam godina zatvora. Dokaže li se da ih je podmitio - prozvanim sucima prijeti do deset godina zatvora. Budu li ih to tražili tužitelji, SOA će se uključiti u slučaj.

Ne stišavaju se političke reakcije

Za Sandru Benčić to je ''dno pravosuđa, mada se iskreno nada da tome nije tako'', ali dodaje da povjerenje u pravosudni sustav ne može biti čvrsto.

Dalija Orešković tvrdi da je ''poražavajuća činjenica da u pet mjeseci nadležne institucije nisu pronašle odgovor o tome na koliko niske grane je naše pravosuđe palo.''

Iz SDP-a se slažu. Povjerenje u pravosuđe, kažu, sve je niže. ''Sad se ponovno aktualizira naše pitanje o istražnom povjerenstvu kojim smo htjeli pokazati utjecaj politike na pravosuđe i para politike'', istaknuo je Arsen Bauk.

S Pantovčaka - šutnja. Bez komentara na Mamićeve optužbe. Milanovićevu potporu, aktualni predsjednik Vrhovnog suda, nema za novi mandat. Na potezu je Državno odvjetništvo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr