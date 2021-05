Dijana Zadravec komentirala je ostavku Marija Zovaka na mjesto v.d. ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice.

“Ostavka me nije iznenadila budući da sam kroz nejgovo ponašanje u zadnje vrijeme naslutila da će se to dogoditi. Želim mu, bez obzira što nismo ostvarili dobru suranju, sve najbolje. Komunicirala sam s njim da se za onkološke bolesnike dogovori suradnja s drugim kućama i to smo pokrenuli. Onkološki pacijenti neće biti zakinuti, ja operativno to odrađujem", rekla je Dijana Zadravec, predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice za N1, komentirajući ostavku v.d. ravnatelja KBC-a, Marija Zovaka.

Do raspisivanja natječaja za novog ravnatelja imenovat će se novi v.d. ravnatelja, a Zadravec smatra da bi to mogla biti i ona. “Poznajem poslovne procese u bolnici i mislim da u ovom slučaju to meni ne bi bio problem. Koga će odlučiti staviti… samo se nadam ne nekoga iz ove kriminalne interesne skupine koja mene napada svim sredstvima”, rekla je Zadravec dodavši da se ne osjeća odgovornom zbog ostavke ravnatelja Zovaka: “Nimalo, ja sam mu uvijek bila pri ruci, on to nije želio, vidio je neke ljude kao bolje kandidate. Mislim da KBC Sestre milosrdnice… da ja činim dobro jer dolazi konačno do higijene društva, netko mora istupiti imenom i prezimenom, a to sam očito ja”, kaže Zadravec.

Na pitanje bi li prihvatila mjesto ministrice zdravstva ukoliko s te pozicije ode Vili Beroš, Zadravec je rekla da Beroš još nije dao ostavku niti je čula da se to priprema

Komentirala je i prijavu za mobing protiv nje.

“To je orkestriran napad u pozadini kojega su ovi veći igrači, a to su sestre i radiološki tehnolozi od kojih sam ja 13 razaznala koji su, a polovicu njih nisam prošli tjedan ni vidjela. Kažu da ih kontroliraju moji ljudi. Ja sam zatražila za te radiološke tehnologe koji rade te pretrage dodatne edukacije, a mislim da ih je najviše zapeklo što sam zatražila transparentno vođenje liste čekanja za naručivanje onkoloških pacijenata na MR. Mislim da se tu gube njihovi mali interesi i privilegije koje su imali”, rekla je Zadravec, dodajući da nije točno da je kolektiv ne želi.

Nastavlja se drama u Vinogradskoj: Podnesena prijava za mobing protiv Dijane Zadravec, o njoj uskoro odlučuje povjerenstvo

Sukobi u KBC-u Sestre milosrdnice ne jenjavaju: "Djelatnici kažu da je ova prijava njihov vapaj za pomoć i da više ne mogu raditi u strahu i neizvjesnosti"

“To je manja skupina ljudi koja ima interese u velikim poliklinikama. Ja mislim da mogu poboljšati rad Klinike. Imam u zadnje vrijeme podršku građanu, zaustavljaju me na cesti, u parku, daju mi podršku putem mailova, neki prolaze pokraj mene i pokazuju mi palac gore. Građani su prepoznali moju borbu protiv korupcije”, rekla je Zadravec.

Više puta je, kaže, prijavila falsificiranje službenih dokumenata i stjecanje nepripadajuće materijalne koristi. "Iz 2016., sada, 2020. o doktoru Kaloseku i doktorici Čulo Županijskom državnom odvjetništvu. Iniformacije u kojoj fazi su te istrage ja nemam", kaže Zadravec, dodajući da za sve navode ima i dokaze i to na 400 stranica.