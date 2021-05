Nastavljaju se sukobi na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Podneseno je 16 prijava koje se odnose na mobing od strane predstojnice Dijane Zadravec. O tim je problemima u Dnevniku Nove TV izvijestio reporter Andrija Jarak.

Nadležnim tijelima bolnice stiglo je 16 prijava zaposlenika koje se odnose na mobing od strane predstojnice Dijane Zadravec.

O problemima koji Kliniku potresaju već mjesecima u Dnevniku Nove TV je izvijestio reporter Andrija Jarak.

"Djelatnici kažu da je ova prijava njihov vapaj za pomoć od nadležnih institucija, da jednostavo ovako - u strahu i neizvjesnosti više ne mogu raditi. Kažu da je zastrašujuć i ponižavajuć način na koji im se obraća dr. Zadravec. Govori im da su neznalice koje ništa ne rade i koje trebaju dodatnu edukaciju", izvjestio je Jarak.

"U svojoj prijavi tvrde da je sve kulminiralo nakon prošlotjednog okupljanja ispred bolice. Nakon toga, predstojnica Zadravec je ih je pozvala i ispitivala tko je organizirao taj prosvjed, tko ih je pozvao na prosvjed, na čiji su se poziv odazvali i tražila od njih da se o svemu tome izjasne u pisanom obliku. U svojoj prijavi zaključuju da rade u nemogućim uvjetima te da imaju osjećaj kako ih netko stalno prati i prisluškuje i da se to jednostavno mora riješiti jer zbog svega toga najviše ispaštaju pacijenti", dodao je Jarak.

Povjerenstvo se sastaje u srijedu

"U srijedu će se sastati Povjerenstvo za unutarnji nadzor koje će razmotriti prijave i donijeti odluku. Ravnatelj bolnice nije htio komentirati prijavu. Dr. Zadravec je već nekoliko puta ponovila kako je ovo orkestrirana hajka na nju jer je otkrila i prijavila pljačku i korupciju u ustanovi kojoj je na čelu", rekao je Jarak.

"Puno se govorilo da ima političku zaštitu i to iz samog vrha HDZ-a i premijera i predsjednika te stranke. Pitali smo Andreja Plenkovića o tome i on je rekao da ona nema nikakvu njegovu političku zaštitu, da je nema nitko od svih koji se spominju u ovom slučaju. Kaže i kako je za poslovanje bolnice odgovoran ravnatelj, a da ravnatelja bira Upravno vijeće i da on osobno i kao premijer i predsjednik stranke nema ništa ni s dr. Zadravec, ni s cijelom ovom aferom koja mjesecima traje", izvjestio je Jarak.

"Vjerujem kako pacijente to sve ne zabavlja, njima to nije zanimljivo jer su im ugroženi pregledi i njihova prava, ali i operacije pa bi stoga bilo dobro, bez obzira tko je odgovoran, da se prekine, završi ovaj slučaj jer jednostavno predugo traje i dovodi u pitanje funkcioniranje cijelog sustava", zaključio je Jarak.

