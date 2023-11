DHMZ upalio crveni meteoalarm: "Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje"

Državni hidrometeorološki zavod upalio je nekoliko meteoalarma za Hrvatsku za subotu.

Osječka regija, Velebitski kanal, kninska, splitska i dubrovačka regija te sjeverna i južna Dalmacija su u žutome što znači da je vrijeme potencijaln opasno i to zbog vjetra.

Crveni meteoalarm upaljen je za srednju Dalmaciju.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.

Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", priopćili su iz DHMZ-a.

Upozorenja DHMZ-a za subotu (Foto: DHMZ/Screenshot)

Što se tiče vremenske prognoze, bit će pretežno sunčano, ponegdje i razmjerno vjetrovito. Sredinom dana i popodne u Slavoniji i Baranji povremeno više oblaka, no uglavnom suho.

U središnjim i gorskim krajevima vjetar slab do umjeren sjeverni. U istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima, na sjevernom Jadranu tijekom prijepodneva bura. Najviša dnevna temperatura bit će između 6 i 12, na Jadranu od 11 do 16 °C.

Vremenska prognoza za subotu (Foto: DHMZ/Screenshot)

Nedjelja

Prema trenutačnim objavama DHMZ-a, za nedjelju je upaljeno samo žuto upozorenje za južnu Dalmaciju.

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila.

Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", javili su iz DHMZ-a.

Upozorenja DHMZ-a za nedjelju (Foto: DHMZ/Screenshot)

U nedjelju će na Jadranu biti većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti djelomice sunčano, a uz prolazno više oblaka sredinom dana može pasti malo kiše, uglavnom u središnjim predjelima.

Vjetar slab, mjestimice do umjeren jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, još prijepodne na jugu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, a popodne vjetar u okretanju na sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između -3 i 2, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 6 i 11, na Jadranu od 12 do 16 °C.

Vremenska prognoza za nedjelju (Foto: DHMZ/Screenshot)