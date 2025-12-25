Ovo se dugo nije dogodilo: Hrvatska u snijegu, pogledajte gdje ga ima najviše!

Visina snijega u Hrvatskoj 25. 12. 2025.Foto:
DHMZ
U unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje s kišom i susnježicom, osobito u višim predjelima i snijegom, na Jadranu djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.
Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku do jak istočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima.
Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.