Ovo se dugo nije dogodilo: Hrvatska u snijegu, pogledajte gdje ga ima najviše!

Bijeli Božić mnogima je pravi dar s obzirom na to je riječ o prvom takvom slučaju nakon 2010. godine, kada je snježni pokrivač bio prisutan u većem dijelu kontinentalne zemlje, a bit će ga i još.

Pogledajte gdje ga je dosad palo najviše:

Visina snijega u Hrvatskoj 25. 12. 2025. Foto: DHMZ

U unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje s kišom i susnježicom, osobito u višim predjelima i snijegom, na Jadranu djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku do jak istočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima.

Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Jedni ga mrze, drugi ga obožavaju, a znate li što je zapravo snijeg?