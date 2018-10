Knjiga Martine Dalić možda ne nudi očekivane spektakle, no svakako otkriva kako je autorica doživljavala Ivicu Todorića te kako izgledali susreti s njim.

Tko je očekivao spektakl u njezinoj knjizi, nije ga dobio. Tako je Maritna Dalić opisala svoju knjigu. Zadovoljna je što je proces oko Agrokora uspio.

"Uspijeti možemo ako prihvaćamo pravila i standarde koji vrijede na međunarodnom tržištu i u međunarodnom okruženju. Zbog toga neovisno o svim drugim razlozima zbog kojih je nastala ova knjiga, ja bih željela da upravo ovo bude glavna poruka za čitatelje", poručila je u ponedjeljak tijekom promocije svoje knjige u NSK Dalić.

Dalić u knjizi opisuje i svoj dojam o Todoriću - njegova tajkunska bahatost, kaže dovela je do dužničkog sloma njegova carstva. Spominje i prvi susret s njim prije 7 i pol godina kada je, kako navodi, ekspresno naučila da je Todorić gazda.

"Todorić je govorio o lošoj gospodarskoj situaciji i naglasio kako je on razgovarao sa Željkom i da će Željko sigurno nešto učiniti, ali da i mi moramo učiniti nešto. Trebalo mi je nešto vremena da shvatim tko je Željko. Bio je to tadašnji guverner HNB-a Rohatinski. Todorić je od mene tražio 'da mu dam pametne dečke iz Ministarstva, da će on okupiti još neke dečke iz banaka s ciljem da razrade neke investicijske projekte kako bi se pokrenula ekonomija'. Veliki tajkun nije zadovoljan pa pokušava pokrenuti politiku na način koji on smatra primjerenim...", napisala je, između ostalog u svojoj knjizi.

Opisuje i kako su izgledali susreti 2017. godine kada su, kako piše, najvećem tajkunu rekli "ne".

"Retorički je, bez ikakva razloga, često pokušavao stvoriti privid nekog podređenog statusa u odnosu na predstavnike Vlade. Spominjao je fraze poput '… razumjeli smo da ste nam dali zadatak…', iako nikakve zadatke niti ja niti Vlada Ivici Todoriću nismo davali niti smo ih mogli dati...", piše Dalić o Todoriću.

I dok proziva bivšeg vlasnika Agrokora za ortački kapitalizam, on je pak u razgovoru za Novu TV uzvratio - neka kaže imena s kim je to on bio ortački povezan.

"Može se kazati da je ona jedan dio tima, ortačkog tima, Borislava Škegre. Znači od Borislava Škegre do danas ona sve zna. Ona ima svaku informaciju, za svakog ministra financija, ona zna gdje sam bio, šta sam dobio i tako dalje", rekao je Todorić u spomenutom razgovoru.

Bivsa potpredsjednica vlade u knjizi opisuje i ponašanje Bože Petrova. Tvrdi da je na sastancima o krizi koncerna predlagao i da građani pomazu Konzumu. Petrov joj je uzvratio.

"Baš u trenutku kad se radi rasprava o istražnom povjerenstvu Agrokora je baš tajming kad izlazi i knjiga Svete Martine i svi akteri su uključeni u to kako bi se osvjetlao lik i djelo, kako Svete Martine, tako i premijera Andreja Plenkovića", poručio je šef Mosta.

SDP pak napada premijera. "Spisateljica Dalić je bila potpuno upravu dok je bila potpretsjednica vlade, zašto onda gospodin Pleković nije pokazao da ima gard, stao kraj nje i ostavio je na njenoj funkciji", smatra Franko Vidović.

Živom zidu sporno je pak što se Dalić 2011. kao ministrica financija nije suprotstavila Ivici Todoriću. "Nije imala volju i hrabrosti suprotstaviti mu se. Ona je u taj vlak uskočila tek kad je Ivici todoriću odzvonilo", zaključio je Ivan Vilibor Sinčić.

Guverner HNB-a na promociji je istaknuo kako knjiga iznosi fer ocjenu svega što se događalo, a povezano je uz bankarski sustav. O političkim procesima nije htio.

Više je puta Dalić istaknula kako u cijelom slučaju nije bila član nijedne interesne skupine te da njezini razlozi nisu bili vođeni foteljama u Vladi već djelovanjem u izvršnoj vlasti.

