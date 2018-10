Reporterka Dnevnika Nove TV razgovarala je u Londonu s bivšim vlasnikom Agrokora Ivicem Todorićem koji čeka izručenje u Hrvatsku.

Dvostruki udarac od dva suda. Visoki trgovački sud potvrdio nagodbu, sud u Londonu odbio vaš zahtjev, kako to podnosite?

Ja sam to očekivao, to je sada dio moje stvarnosti i mojih obaveza i zadataka koje imam i ja se jako dobro s njima nosim jer mislim da to sve ide u odličnom smjeru koji sam i sam planirao.

Što sad radite, pakirate li stvari, kad je dan predaje hrvatskoj policiji?

Ne, ja ne pakiram stvari, ja neću to puno, kako se zove. Da vam budem iskren, nemam tih iskustava, moram nekoga pitati što mogu...

Jesu li vas kontaktirali?

Ne, ne, nitko mene nije kontaktirao. Meni je samo rečeno na sudu da je za 14 dana nekakva žalba, ne znam točno te procedure, a onda nakon toga da će se meni javiti netko iz policije i reći kada trebam doći na aerodrom.

Ne vjerujete da će proći žalba?

Ma ne, mi nećemo dizati nikakve žalbe za to.

Jeste li se psihički pripremili, je li vas strah Remetinca, je li to najgore što vam se može dogoditi?

Ja ne znam je li mene netko doživljava da sam čovjek koji se straši, da nisam realan, da ne razumijem u kojim sam okolnostima i što mi je zadatak i koji mi je cilj.

Nije vam pomogla ni ugledna Cherie Blair?

Gledajte, jako je puno nerazumijevanja u svemu tome. Znači tu se nije niti meni sudilo ni o mojim predmetima ni o ničemu. Tu se radilo samo o uhidbenom nalogu i taj uhidbeni nalog je takav kakav je.

Znamo da su satnice preko tisuću funti za Cherie Blair?

Mi smo nažalost za nas tu potrošili dosta ozbiljne pare. Nisu to neke astronomske jer smo pazili, ali ona je najmanje koštala. To je sto posto što vam sada govorim.

Je li točno da te troškove plaćaju vaši prijatelji iz Srbije? Koji?

Ne, nije to točno, kako se zove, ali meni su pomogli moji prijatelji iz Srbije jako.

Vraćaju li vam jamčevinu sad? Kako ako je račun blokiran?

Jamčevinu ne, vraćaju je onima koji su je uplatili.

Kako ćete se boriti protiv odluke Visokog trgovačkog suda?

Pravnim sredstvima.

U inozemstvu?

I u inozemstvu.

Martina Dalić ima knjigu, proziva vas za ortački kapitalizam, za povezanost s politikom.

Ako netko zna da ja nisam bio povezan s politikom onda mislim da to najbolje bi trebala znati gospođa Dalić. Može se kazati da je ona jedan dio tima, ortačkog tima, Borislava Škegre. Znači od Borislava Škegre do danas ona sve zna. Ona ima svaku informaciju, za svakog ministra financija, ona zna gdje sam bio, šta sam dobio.

Ali ima li crne knjižice?

Crna knjiga, mislim to su takve utopije, razumijete i priče. Netko je izmislio i znate što, onda se ljudi uvjere. Ako je meni netko ortak, onda mi je ortak gospođa Dalić i to ja mogu papirnato, pa oni vladaju danas i državom i mojom firmom.

Kao argumente za vašu povezanost s politikom spominjali su se i ljudi koji su bili u politici pa su bili i zaposleni u Agrokoru?

Ma to je smiješno, pazite pa to je bilo dva tri čovjeka na nikakvim pozicijama. Evo u konačnosti zadnji čovjek je bio Marić, pa je li vidite što je čovjek napravio. Mislim, neprofesionalno, nekorektno itd. Meni se zamjera što sam neke ljude optužio. Ja nisam nikog optužio, ja sam samo govorio istinu. Pazite, ako je on kod mene radio, ako je imao povjerljive informacije, a imao je povjerljive informacije i ako smo mu mi bili kolege, je li profesionalno da on i dalje učestvuje u poslovima u državi vezano na Agrokor? Nije. Trebao se izuzeti, razumijete i nije se izuzeo. Dapače, sjedi tamo, sjedi s njima koji su upropastili firmu, oteli firmu, uništili obitelji i moju obitelj i tako dalje i sram ga može biti. I da ima malo morala, ne bi tamo bio.

Još kratko ste u Londonu, povratak u Hrvatsku, kako vidite svoju budućnost dalje?

Ja sam do sada od 1975. radio dan noć i nikad nisam imao para, nisam imao vremena, nisam imao ništa. Ja ću sada konačno kroz tužbe koje ću podići dobiti sigurno velike, ogromne novce. Ja ću prvi put imati para i prvi put ću reći da mogu kazati da sam bogat čovjek. Međutim ja ću kao i do sada sve uložiti u Hrvatsku, sebi ni kune.

Godinu dana izbjegavali ste Hrvatsko pravosuđe, hoćete li sada odgovarati na njihova pitanja?

Ima u tim SMS-ovima tobože da je izjavio ovaj Ante Ramljak i vrlo interesantne primjedbe koje je davao oko toga i kako se ismijava na sve to što se dešava. Pazite, oni su poslali tamo hrpe papira i dokumenata koje maltene nitko ne razumije i sada, kako se zove, jadni ljudi što će, dobili dvije tone papira i sada Todoriću u dvije tone papira nešto napravi.

Ja vam nisam vidio tu optužnicu, nisam još pročitao tu optužnicu i ništa. Ja ne mislim na nju odgovarati jer to je sramota, ja se nemam od čega braniti.

Ne vjerujete da ćete dugo biti u Remetincu?

Meni je svejedno bio, netko veli da ću Božić doživjeti. Može biti i 15 Božića, ali je važno da ja, kako se zove, dođem do istine. I nažalost ta će istina dramatično hrvatsku državu koštati.

Hvala najljepša na ovom razgovoru.

Molim lijepo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr