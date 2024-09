Planirate kupovinu? Ove trgovine i šoping-centri će raditi u nedjelju

U nastavku donosimo popis trgovina i trgovačkih centara koji će raditi ove nedjelje - 8. rujna.

Superkonzum

Zagreb:

Radnička cesta 49, Zagreb

Ul. grada Vukovara 275, Zagreb

Tomislavova 11, Zagreb

Turinina 11, Zagreb

Gračanska cesta 208, Zagreb

Sarajevska 6, Zagreb

Zagrebačka avenija 94, Zagreb

Dankovečka 95, Zagreb

Sisačka cesta 2, Zagreb

Zagrebačka av. 108, Zagreb

Samoborska cesta 102, Zagreb

Dubrava 241, Zagreb

Huzjanova 2, Zagreb

Osijek:

Trg Ante Starčevića 10, Osijek

Gacka 10, Osijek

Sjenjak 133, Osijek

Split:

Put Stinica 1, Split

Kralja Držislava 22, Split

--------------------------------------------------------

Lidl

Zagreb:

Donje Svetice 46

Aleja Javora 3

Ljubljanska avenija 2

Rijeka:

Radnička 35

Osijek:

Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A

Split:

Put Lore 4

Nikole Tesle 16 A

Poljička cesta 37

Kralja Držislava 24

--------------------------------------------------------

Plodine

Zagreb:

Karla Metikoša 4, Zagreb

Štefanovečki zavoj 10, Zagreb

Vice Vukova 2, Zagreb

Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb

Haleuša 1, Zagreb

Rijeka:

Martina Kontuša 5, Rijeka

Ružićeva 29, Rijeka

Trninina 3, Rijeka

Osječka 50, Rijeka

Vukovarska 87, Rijeka

Zvonimirova 3, Rijeka

Zametska 96, Rijeka

Labinska ul. 51, Rijeka

Bartola Kašića 7, Rijeka

Osijek:

J. J. Strossmayerova 343, Osijek

Huttlerova 30, Osijek

Split:

Put Suplava 5, Poljud, Split

Put Pazdigrada 5, Split

--------------------------------------------------------

Interspar

Zagreb:

Kolakova 14, Dubrava, Zagreb

Slavonska avenija 11D, Zagreb

Ulica Vice Vukova 6, Zagreb

Avenija V. Holjevca 62, Zagreb

Ulica kneza Branimira 181, Zagreb

Jankomir 33., Zagreb

Škorpikova 34/2, Zagreb

Rijeka:

Janka Polića Kamova 81A, Rijeka

Ulica Maria Gennaria 18, Rijeka

Osijek:

Svilajska 31a, Osijek

Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek

Split:

Josipa Jovića 93, Split

Vukovarska 207, Split

--------------------------------------------------------

Tommy

Zagreb:

Supilova 7, Zagreb

Rijeka:

Fiorella la Guardia 13, Rijeka

Ulica Save Jugo Bujkove 1, Rijeka

Split:

Put Brodarice 6, Split

Domovinskog rata 93, Split

Trg hrvatske bratske zajednice 4, Split

Matoševa 29, Split

Zoranićeva 5, Split

Mažuranićevo Šetalište 24A, Split

Mejaši 33, Split

Bušićeva 8 A, Split

Držićeva 1, Split

Dražanac 46 B, Split

Svetog Petra 44, Split

Doverska 33, Split

Slanice 3 A, Split

--------------------------------------------------------

Eurospin

Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo

Zagrebacka ul. 49G, Sisak

Koprivnicka ulica 34A, Ludbreg

Zagrebacka 52, Požega

Štrmac 303, Labin

Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin

Ulica Mate Vlašica 51A, Porec

Ulica Matije Gupca 59, Zadar

Ulica Rimske centurijacije 100, Pula

4. Gardijske Brigade 1, Zadar

Stop shop, Ðakovo

--------------------------------------------------------

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje:

City Center One Zagreb East

Supernova Garden Mall

Arena Centar Zagreb

Z centar Zagreb

City Center One Zagreb West

King Cross Jankomir

Designer Outlet Croatia

Supernova Buzin

Stop shop Velika Gorica

Westgate

Ikea

Designer Outlet Roses

Supernova Križevci

Supernova Varaždin

Stop shop Ludbreg

Stop shop Čakovec

Supernova Koprivnica

Stop shop Daruvar

Stop shop Gospić

Stop shop Labin

Stop shop Pazin

Galerija Poreč

Hey Park Zadar

Supernova Zadar

Stop shop Đakovo

Max City Pula

Stop shop Vinkovci

Supernova Šibenik

Dalmare Šibenik

Hey Park Vukovar

Stop shop Kaštel Sućurac

Tower center Rijeka

ZTC Rijeka

Portanova Osijek

Stop shop Osijek

Joker Split

Mall of Split

City Center One Split

Kako rade lokalne trgovine možete provjeriti na stranici radne-nedjelje.com.

Pročitajte i ovo Golema tragedija Majka ostavila sina (8) i napunjeni pištolj u autu te otišla u dućan: Zbog jedne stvari neće odgovarati zbog sinove smrti

Pročitajte i ovo Osim majke zlostavljao i kćer Sve je razotkrila tajna datoteka: Kći na sudu saznala horor koji joj je otac godinama radio, kada je čula užasne detalje slomila se i pobjegla