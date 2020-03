Hrvatska desnica pod svaku cijenu želi nepropusnu granicu. Protive se i uvođenju eura. Vladi Andreja Plenkovića prijete kako će pokrenuti referendumsku inicijativu o euru.

Hrvatska desnica protivi se uvođenju eura pa od Vlade traži javnu raspravu. Žele da se zaustavi ulazak u Euro čekaonicu za što je već Vlada poslala pismo namjere. Hrvatska kuna je, kažu, posljednja obrana suvereniteta neke države.

"Ako hrvatska Vlada ne reagira na ovaj naš poziv, onda smo spremni za organiziranje referenduma. Teško mi je prejudicirati datum i vrijeme skupljanja potpisa, ali to bi moglo biti uskoro. Ovo je jedno ključno pitanje koje se mora riješiti. Hrvatski narod mora dati svoje mišljenje o ovoj temi", komentirao je Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista.

Hrvatski narod je prije sedam godina rekao što misli o toj temi. Na referendumu o ulasku u Europsku Uniju su dali zeleno svjetlo i uvođenju eura. U ugovoru o pristupanju piše, tvrdi premijer, da kada se steknu uvjeti, Hrvatska prihvaća ulazak u euro-područje.

"Mi ne idemo prema europodručju jer nam se to sviđa, nego gledamo što je bilo sa drugima. Gledamo koliko je Hrvatska već eurizirana, koliko imate štednje u eurima, koliko imate kredita u eurima. Kada pogledate to onda ćete vidjeti da je praktički euro tu. Mi jako cijenimo kunu i to ne znači ništa protiv kune

nego normalan korak naprijed", pojasnio je predsjednik Vlade, Andrej Plenković.

Otkazati međunarodni ugovor kojim se Hrvatska obvezala uvesti euro, kažu iz Ustavnog suda, ne bi se moglo referendumom. Međunarodni ugovori mogu se mijenjati isključivo uz pristanak svih zemalja članica. Sa stavom Ustavnog suda se ne slaže Zekanović jer smatra da hrvatski narod treba imati posljednju riječ. Na riječi zastupnika Zekanovića nije ostao bez komentara Andrej Plenković.

"Vidim da je tu riječ o jednoj politici koju ja ne bih nazvao suverenističkom, nego o jednoj politici koja je izolacionistička", osvrnuo se Plenković te je dodao kako njemu Zekanović mora biti zahvalan što je saborski zastupnik te jer je eksponiran.

Šef SDP-a smatra kako Vlada debelo kasni s procedurom uvođenja eura. Tvrde, kad do toga dođe, bit će lakše građanima Hrvatske, ali i turistima.

"To će stvoriti brojne olakšice za poslovanje naših poduzeća. Nećemo imati konverzijski rizik, rizik od mijenjanja tečaja i rizik nesigurnosti poslovanja kada je euro u pitanju. Ono što moramo osigurati jest da euro ne udari na standard građana poskupljenjem, a to je zadatak Hrvatske. To će naša, SDP-ova Vlada, osigurati", poručio je Davor Bernardić, predsjednik SDP-a.

Most pak nije protiv eura, ali već godinu dana upozorava kako hrvatsko gospodarstvo još uvijek nije spremno za promjenu valute.

"Državni dug se ne smanjuje, a država troši više nego što uprihoduje. Nisu provedene reforme u drugim sektorima poput zdravstvenog sustava ili javne uprave. Hrvatska u ovome trenutku nije spremna, ne ispunjava kriterije i zato smo jasno dali do znanja da smo spremni napraviti referendumsku inicijativu ukoliko Vlada nastavi lomiti preko koljena", rekao je Božo Petrov iz Mosta.

To se neće ni dogoditi, tvrdi šefica GLAS-a, dok Hrvatska neće postati financijski stabilna. A politika Suverenista je, kaže, opasna.

"Taj referendum je određena vrsta populizma kojima produbljuju najniže strasti. Mi u eurima živimo. Naši građani štede u eurima, nekretninu prodaju u eurima, iznajmljuju stanove u eurima i turistički aranžmani su u eurima“, istaknula je Anka Mrak Taritaš, predsjednica GLAS-a.

Ako se pita građane, više od 51 posto je za uvođenje eura, oko 40 posto je protiv, dok 7.9 posto ne zna. Tako je barem govorilo posljednje istraživanje od prije godinu dana, a koje je naručila i objavila Središnja banka.

