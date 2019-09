Predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi najavila je u utorak da će donji dom Kongresa formalno započeti istragu u cilju pokretanja opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Nancy Pelosi, koja je na čelu Demokratske stranke, svoju je odluku pojasnila rekavši: "Predsjednikovo djelovanje ozbiljno je narušilo Ustav" te dodala da "nitko nije iznad zakona".

Zastupnički dom, u kojem većinu imaju demokrati, trebao bi ispitati je li Trump od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija tijekom telefonskog zatražio da pokrene istragu o korupciji bivšeg potpredsjednika Joea Bidena, koji je po anketama predvodnik demokratskih kandidata za predsjedničke izbore 2020.

Trump je nekoliko sati prije nego što je Pelosi obznanila svoju objavu na Twitteru napisao da je odobrio "potpuno deklasificiranje" transkripta telefonskog razgovora s predsjednikom Ukrajine.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Oglasio je i nakon što je saznao za pokretanje opoziva: "Tako važan dan u Ujedinjenim narodima, toliko rada i toliko uspjeha, i demokrati su to namjerno morali uništiti i poniziti s još izvanrednih vijesti o lovu na vještice."

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

"Nisu ni vidjeli transkript telefonskog poziva. Potpuni lov na vještice", dodao je američki predsjednik.

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019