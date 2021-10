Jednom direktor, uvijek direktor - tako je nekako sugerirao ugovor bivšeg direktora varaždinske Čistoće. Bez obzira što je u toj tvrtki radio, svoju plaću u iznosu od 13.500 kuna dobivao bi do 2029. godine. Stručnjaci za radno pravo kažu da to nije ništa neuobičajeno. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

Davor Skroza više nije direktor varaždinske Čistoće, ali građani Varaždina trebali bi ga plaćati kao da jest. On pred kamere ne želi. Poručuje da je na bolovanju.



Kako je došlo do sklapanja ugovora, objasnio je bivši zamjenik gradonačelnika Zlatan Avar: ''Ovaj ugovor o kojem sad svi pričaju treba gledati u svjetlu prijašnjeg ugovora koji je jednu od klauzula, znači u slučaju smjene direktora, imao da mu se mora tad osigurati najveći platežni rang, to je vrijedilo neodređeno, skoro do mirovine''.



Ugovor je korigiran 2017. godine, zajedno s nizom drugih umanjene su pogodnosti direktorima. Skroza je s funkcije smijenjen u rujnu, nakon promjene vlasti u Gradu. Ponuđeno mu je novo radno mjesto u Čistoći, ali i niža plaća, kažu u tom poduzeću: ''Do današnjeg dana društvo Čistoća d.o.o. Varaždin nije primilo njegovu izjavu o tome prihvaća li ili ne novi ugovor o radu te je stoga gospodinu Skrozi počeo teći otkazni rok sukladno Zakonu''.

Velika plaća za puno manji obujam posla građanima ne zvuči pravedno, ni normalno, niti primjereno ovom vremenu.

No ugovoriti uvjete rada koji odgovaraju i poslodavcu i radniku, potpuno je legitimno i legalno.

Stojić Deban pozvala Tomaševića da se ispriča: "Takve radnje nisu se dogodile, i takve radnje nisu niti u tijeku da se dogode"

Mladost i zdravlje ostavile u Orljavi, a danas preživljavaju s 1500 kuna: ''Sad idemo put Njemačke kao i svi drugi''

Slični oblici zaštite, kao u ovom slučaju, kaže profesor radnog prava s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Viktor Gotovac, puno rjeđe se događaju u privatnom sektoru dok u javnom nisu rijetkost: ''Često da bi se prigodom ili neposredno prije izbora zaštitili od onih smjena koje bi nastupile nakon izbora, ugovaraju se određeni oblici zaštite koji po svom obuhvatu ili financijskom teretu višestruko nadmašuju dotadašnje uređenje radnih odnosa''.

Novi direktor čistoće, kažu u Gradu, nema ovakvu klauzulu, naime, u slučaju smjene mogao bi dobiti tek tri, odnosno šest plaća.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr