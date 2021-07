Kazne prijete varaždinskoj Čistoći koja od danas ne odvozi smeće jer nema kamo. Po pomoć varaždinski gradonačelnik i župan u srijedu idu u Zagreb, ministru Tomislavu Ćoriću.

Najava da svoje smeće do daljnjega zadrže kod sebe naljutila je Varaždince.

"To je sramotno, stvarno je sramotno kaj su napravili i šta rade", kaže Slavica, koju to zabrinjava. "Mi ne možemo ništa ako nam ovi neće pomoći koji to mogu", dodala je.

"Ne znam, ja imam osjećaj da samo netko dobro natrpal džepove i to je to", smatra Marija.

Prenatrpano je privremeno odlagalište nedaleko od Varaždina. Procjenjuje se da se ondje nalazi 500 tona miješanog komunalnog otpada. Prema Zakonu trebalo bi biti tek 10 tona. Zbog toga je reagirao i Državni inspektorat i tražio varaždinsku Čistoću da u dva tjedna ovo makne, a u 30 dana da uskladi sve sa Zakonom.

"Na ovaj se problem ukazuje mjesecima", poruka je direktora Čistoće, izvjestila je reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec.

"Razlog zašto se tamo skladišti otpad je taj što ne postoji odlagalište od 10. lipnja na koje 15, odnosno 22 jedinice lokalne samouprave s područja varaždinske županije imaju svoju zakonsku mogućnost odložiti otpad. Mislim da i država tu ima dosta krivice", kaže Davor Skroza, direktor Čistoće Varaždin.

A da je krivica na direktoru Čistoće, smatra varaždinski gradonačelnik. Ovaj se scenarij, tvrdi, mogao izbjeći.

"On je mogao provesti javnu nabavu do 200 tisuća kuna, dobio je određene ponude i mi možemo premostiti sljedeća dva tjedna da otpad ne ostaje u kućanstvima", kaže Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina.

"Ako je rješenje moja ostavka onda super, ali mislim da se mojom ostavkom apsolutno ništa neće promijeniti", kaže Skroza.

Gradonačelnik krivi i bivšu lokalnu vlast.

"Nadzorni odbor koji je imenovao gradonačelnik Čehok, kad je trebalo ugovoriti kvote za ovu godinu koje trebaju biti do 12.000 tona za Varaždin i okolne općine, oni su ugovorili 5000 tona", kaže Bosilj.

"Činjenica jest da sam ja bio gradonačelnik do 6. lipnja i da se otpad sasvim nesmetano odvozio do 10. lipnja", rekao je Čehok.

Resorni ministar smatra da su jedinice lokalne samouprave mogle i trebale same riješiti problem.

"Mi tamo imamo situaciju u kojoj je uslijed nerazumijevanja pojedinaca dolazi do eskalacije komunalnog problema, imamo odlagališta koja svojim kapacitetima mogu zaprimiti otpad, međutim, nije došlo do dogovora", rekao je Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Do dogovora se nadaju doći na sastanku s ministrom u srijedu, kako bi se odvoz smeća koji građani plaćaju što prije vratio.

