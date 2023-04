Brojne interesne grupacije ne prezaju od načina kako postići svoje ciljeve, ali svatko tko se bavi politikom treba se znati s time nositi, poručio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u izjavi za medije nakon sjednice Vlade.

Vlada je donijela odluke koje omogućuju dovršetak procesa ulaska turskog Yildirima u Petrokemiju i kojima pravno jača položaj države oslobađajući je mogućih financijskih i drugih obveza.

Kako je objasnio ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, daje se suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije između Republike Hrvatske zastupane po Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP), Terra Mineralnih Gnojiva, Ine, Prvog plinarskog društva (PPD), Yildirim Balkan Fertilizera i Yildirim International Fertilizera.

''Nema više nikakvih prepreka da se krene s proizvodnjom u Petrokemiji''

Država ulazi u završetak procesa prijenosa vlasništva oslobođena eventualnih budućih financijskih obveza, a ukida se i mogućnost prodaje dionica državi, istaknuo je Filipović i u izjavi za medije nakon sjednice Vlade.

''Za sve obveze koje se odnose na porez, zaštitu okoliša i emisijske jedinice neće se moći tražiti odšteta nakon 2018., a ako bude nekakvih pravnih reperkusija to će se odnositi samo do zastare, a ne kao što je do sada bilo neograničeno i do neograničenog iznosa'', rekao je.

“Morat će se investirati da bi se dobile sve dozvole te su stvoreni preduvjeti za modernizaciju te pokretanje proizvodnje i modernizaciju, kao i za zadržavanje svih radnika'', poručio je ministar, koji se osvrnuo i na niz događaja tijekom prošloga tjedna, poput američke investicije u Osijeku i dokapitalizacije HEP-a te Vladinih mjera pomoći građanima.

Upitan kad bi trebala krenuti modernizacija proizvodnje u Petrokemiji, odvratio je da je to pitanje za turske investitore: "Na njima je da počnu što prije. Nikakvih prepreka više nema da se krene s proizvodnjom.''

"Ulaganjem u modernizaciju Petrokemije jasno je da se omogućava proizvodnja, a kad imate proizvodnju onda imate i punu zaposlenost", rekao je Filipović i dodao da od turske grupacije Yildirim očekuje preuzimanje upravljanja poduzećem i čim prije započinjanje proizvodnje.

Na novinarski upit planira li država prodavati svoj udjel u Petrokemiji, Filipović je odgovorio: "Trenutno ne."

Kakva budućnost čeka Petrokemiju nakon Vladine odluke? ''Ne isključujemo mogućnost blokade''

Što se tiče nove metodologiji Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) o izračunu cijena plina, a vezano uz to hoće li Vlada eventualne razlike koje bi pogodile opskrbljivače nadoknaditi, Filipović je rekao da je HERA u postupku donošenja nove metodologije-

''U tijeku je razdoblje eventualnih žalbi i pravnih procedura, a nakon što ono završi Ministarstvo će sagledati cijelu situaciju i djelovati na način da sustav funkcionira", poručio je ministar.

Na pitanje hoće li biti nadoknađivanja eventualnih razlika opskrbljivačima, kazao je da će se sve uzeti u obzir: "Kad HERA završi svoj dio posla, oni su neovisni regulator, onda ćemo i mi pristupiti analizi. Neće biti nikakvih problema.''

''Ništa me neće zaustaviti u obrani hrvatskih građana od predatora''

Ministar se samoinicijativno odlučio osvrnuti i na još neka pitanja od prošlog tjedna. "Prošli ste me tjedan pitali jesam li bio pod pritiskom. To nije važno jer kada se odlučite baviti politikom stalno ste izloženi nekim pritiscima i ako niste u stanju to nositi onda se politikom ne trebate baviti. Međutim, brojne interesne grupacije ne prezaju od načina kako postići svoje ciljeve, ali svatko tko se bavi politikom treba se znati s time nositi''.

''Protekla tri tjedna u medijskom prostoru mogli ste vidjeti brojne neistine, brojne spinove, čak i blaćenje na osobnoj razini, a sve kako bi netko zaradio milijun, 10 milijuna ili 100 milijuna eura i to na račun hrvatskih građana'', kazao je Filipović pa pogled skrenuo na značku hrvatske zastave na svojem odjelu.

''Ova značka koju nosim na odijelu nije radi šminke nego zato jer tu leži moja lojalnost i ne postoji pritisak koji će me zaustaviti u obrani hrvatskih interesa i obrani hrvatskih građana i ne postoje politički poeni koji su mi važniji od toga da štitim interese Hrvatske od predatora koji misle da je Hrvatska njihov bankomat. Ne pada mi na pamet govoriti nešto medijima, svi mediji imaju pravo pisati što god žele i trebaju pisati što god žele. Ne pada mi na pamet uređivati što mediji rade, da se ne bi krivo shvatilo, no mogli ste u medijskom prostoru vidjeti svakakve napise - Filipović blokira dokapitalizaciju HEP-a, Filipović uništava Petrokemiju... koji nonsens. Ja sam sve dokumente koji se odnose na HEP potpisao tjedan dana prije nego je krenulo granatiranje u medijima mene i mojih najbližih suradnika.'', kazao je Filipović.

Posao popisivanja cijena po trgovačkim centrima vrijedan 30.000 eura dobila tvrtka s jednim zaposlenim

''Ono što problem postaje određenim interesnim skupinama je to što sam ja neovisan, što je Jurica Lovrinčević neovisan, što je Hrvoje Bujanović neovisan. Prema tome, neće nas nikakve prozivke, nikakvo blaćenje zaustaviti da i dalje radimo u interesu hrvatskih građana i na tome ćemo ustrajati'', zaključio je ministar.

Iako su ga novinari zatražili da jasno navede tko su predatori koje spominje, on je samo odvratio: ''Ovo je konstatacija činjenica svega onoga što se događalo u proteklom razdoblju, svaka odluka koja se donosi u okviru Ministarstva nevezano o čemu se radi, sve to sa sobom vuče nekakve milijuna, to su jako velike odluke, a postoje oni koji žele imati što veće profite. Vrlo lako vi možete zaključiti o kome se radi.''