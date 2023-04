Vlada je na sjednici donijela odluke koje omogućuju dovršetak procesa ulaska turskog Yildirima u Petrokemiju i kojima pravno jača položaj države oslobađajući je mogućih financijskih i drugih obveza. Sindikati Petrokemije najavljuju akcije, a moguća je i blokada.

Vlada je na redovitoj tjednoj sjednici dala suglasnost za sklapanje dodatka 1 Ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije te suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije.

Kako je kazao ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, daje se suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije između Republike Hrvatske zastupane po Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP), Terra Minetralnih Gnojiva, Ine, Prvog plinarskog društva (PPD), Yildirim Balkan Ferilizer i Yildirim International Fertilizera.

Država oslobođena mogućih financijskih obveza

Filipović je istaknuo da država ulazi u završetak procesa prijenosa vlasništva oslobođena eventualnih budućih financijskih obveza, a ukida se i mogućnost prodaje dionica državi.

Naime, vezano uz sklapanje dodatka ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju, kako je rekao, na dan sklapanja dodatka ugovora ne postoje dospjele i neispunjene obveze države kao dioničara, a investitori i sponzori, a to su Ina i PPD to također prihvaćaju te se odriču pokretanja bilo kakvih postupaka po toj osnovi kao i po osnovi bilo kojih zahtjeva ili pitanja investitora prema državi kao dioničaru koji su isticani do datuma sklapanja tog dodatka I sporazuma.

Plenković označio kraj trakavice u Kutini: ''Dajemo suglasnost za prodaju Petrokemije''

Do sada su, kako je naveo, kolali razni dopisi gdje su se spominjali potencijalni sporovi od 300 milijuna kuna i to se dodatkom ugovora otklanja.

Također se briše opcija prodaje dionica investitora državi za slučaj da EU u roku od 20 godina utvrdi nepravilnosti u povećanju temeljnog kapitala i dodijeli državnih potpora društvu koja su ugovorena ugovorom iz 2018. godine, kazao je Filipović.

Važnim je naveo da se jamstva države po raznim obvezama koja se odnose na plaćanje poreza, zaštitu okoliša, državne potpore ograničena do nastupanja zastare tih obveza, a ne bez vremenskog ograničenja i ne bez ograničenja novčanog iznosa kako je to do sada bilo.

Istaknuo je i da je izdavanje nove okolišne dozvole uvjetovano izvršenjem preuzetih obveza ulaganja, a sve radi ispunjavanja zakonskih pretpostavki za izdavanje nove okolišne dozvole.

"Prijenos ovog ugovora i dodatak I ugovora stvorit će pretpostavke za pokretanje proizvodnje u Petrokemiji uz zadržavanje zaposlenika", kazao je Filipović.

U Petrokemiji ni nakon više mjeseci nije dovršen proces preuzimanja većinskog vlasništva s tvrtke Terra Mineralna gnojiva u vlasništvu PPD-a i Ine na turski holding Yildirima, zbog čega su nezadovoljni radnici, investitori i lokalna politika. Svi oni su se zadnjih dana i tjedana više puta oglašavali i tražili dovršetak kupoprodaje, kako bi tvornica mogla nastaviti raditi, a radnici primati plaću.

Filipović je isticao da Vlada želi nastavak proizvodnje u Petrokemiji i zadržavanje radnika, ali inzistira i vodi računa da država ne bude u slabijem pravnom položaju kad dođu novi investitori nego što je bila do sada.

Oglasio se turski investitor o problemima u Petrokemiji: "Da smo imali loše namjere, ne bismo se toliko trudili"

Sindikati Petrokemije najavljuju akcije, moguća i blokada

Reprezentativni sindikati Petrokemije zatražili su u četvrtak hitne odgovore o vlasničkim odnosima u tvrtki i pokretanje proizvodnje zaprijetivši, ako se ne ispune zahtjevi, industrijskim akcijama, što uključuje i moguću blokadu dovoza i odvoza gnojiva.

"Kupnja, pakiranje i prodaja tuđe robe ne može osigurati kvalitetna gnojiva za hrvatsku poljoprivredu, očuvati proizvodne kapacitete za budućnost niti osigurati radna mjesta i egzistencije radnika Petrokemije i građana Kutine", poručuju Sindikat EKN-a, DEMOS-HUS i Udruga hrvatskih branitelja Petrokemije.

Ovisno o ponašanju odgovornih, donosit ćemo odluke o mogućim industrijskim akcijama. Ne isključujemo mogućnost blokade bilo kakvog dovoza i odvoza mineralnih gnojiva u ili iz Petrokemije, istaknuli su.

Prvi koraci u pripremi budućih aktivnosti uključuju zaduživanje Radničkog vijeća Petrokemije za organizaciju središnjeg skupa radnika na koji će biti pozvani Uprava, ministar gospodarstva i mediji. "Unaprijed odbijamo moguće pokušaje sprečavanja prisustva medija iz bilo kojeg razloga", naglasili su sindikati.

Sindikat Petrokemije najavljuje štrajk: "Nećemo stati na nekoliko autobusa na Markovu trgu"

Skup radnika donijet će odluku o mogućem početku industrijskih akcija, a nastavlja se i s pritiscima na sadašnje vlasnike tvrtke i Vladu, koju smatraju najodgovornijom za sadašnju poziciju Petrokemije.

Sindikati izražavaju nadu da će njihovi zajednički zaključci i nastup potaknuti konačno donošenje odluka koje su davno trebale biti donesene. "U suprotnom smatrat ćemo to direktnim ugrožavanjem egzistencije svih radnika Petrokemije i građana Kutine", upozorili su.