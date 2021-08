Na popisu onih koje Tužiteljstvo BiH tereti za ratni zločin je i umirovljeni admiral Davor Domazet Lošo. Evo što je rekao za Dnevnik Nove TV.

"Ono što jeste određeno iznenađenje jer je to od 2004. godine, dakle punih 17 godina stajalo u ladici, i onda se Sarajevo sada sjetilo i baš na Oluju nakon 17 godina to izvlači i šalje u Zagreb. Radi se o operaciji koja je bila isključivo izvođena na okupirana područja Republike Hrvatske, na ozemlju Republike Hrvatske, dakle samo po sebi je to iznenađenje", rekao je Lošo.

"Ja imam informaciju, ali me nitko službeno nije obavijestio, što opet govori o hrvatskoj politici, hrvatskoj Vladi, a ne toliko ni o Sarajevu, ni o Beogradu, ni o Banja Luci jer njihovi se politike i stavovi znaju. Ali, bio je red da se čim se to dogodilo, da su pozvali svih nas koliko nas ima na popisu, 14, i da nas obavijeste", smatra umirovljeni admiral.

"Dakle ovako, ja uskoro idem u promociju svoje nove knjige koja je bestseller, 'Hrvat jest ratnik' pa idem u Bosnu i Hercegovinu. Ne očekujem ništa od toga jer uistinu to bi bilo, da se izrazim tim jezikom, toliki zulum i toliki još apsurd nad apsurdima, tako da ne očekujem ništa. A od ove i ovakve Vlade neću tražiti, nikad nisam ni tražio jer ne trebaju oni meni nego vjerojatno ja njima trebam, ali oni iz straha ne žele zvati admirala planera operacije Oluja", kazao je.

