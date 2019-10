U vladajućoj koaliciji traju previranja, a učitelji i zaposleni u zdravstvu žale se na niske plaće. O toj temi, ali i o kampanji za predsjednika države govori predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

Oko 80 roditelja njegovatelja okupilo se u petak na prosvjedu pred Ministarstvom socijalne skrbi, a ukazali su na situaciju u koju su dovedene osobe s invaliditetom zbog nepoštivanja Ustava, zakona i konvencija te su zatražili od resorne ministrice da se krene u izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. Kako bi vi riješili njihov problem?

SDP već priprema zakon kako da ispravi ovu nepravdu i kako da pomogne roditeljima. To je nedopustivo. Jednostavno da se osigura minimum minimuma kakvog imaju državni dužnosnici, koji imaju šest plus šest mjeseci. Ako se sjećate, SDP je pokrenuo i proveo da saborski zastupnici ostanu bez saborske mirovine.

Ovo nije problem od jučer. SDP je već imao priliku rješiti ovaj problem?

Rješavamo problem po problem. Puno stvari smo riješili, mnoge su stvari ostale koje treba rješiti u društvu. Najvažnije je da postoji dobra volja, jer građani ne mogu više gledati nepravdu na svim poljima.

Vlada razmišlja da odustane od snižavanja opće stope PDV-a i tako osigura dvije milijarde kuna za povećanje plaća javnim službama. Je li to po vama dobar potez?

To znači da su očito ucjene koalicijskih partnera velike, da je mnogo predizbornih obećanja koje treba ispuniti u izbornoj godini. Vlada je imala prilike povećati plaće, propustili su tu priliku. Mogli su umjesto smanjenja PDV-a na voće, povrće, meso, koje nije urodilo smanjenjem cijena, taj novac usmjeriti u povećanje plaća. Na taj način bi svima plaće narasle do 500 kuna. Vlada je na ovaj način pogodovala uvoznim lobijima i trgovačkim lancima.

Oni su zadnjom poreznom reformom podigli plaće najbogatijima u RH, odnosno onima koji imaju plaće veće od18.000 kuna. Tako je Plenkoviću primjerice plaća narasla za 4000 kuna, a učiteljima nula.

Koliko je Vama narasla plaća?

Ništa, ja sam ispod tog razreda. Jandrokoviću je plaća narasla 4000 kuna, medicinskim sestrama nula. Zato su one s pravom nezadovoljne i ljute. Jedna od inicijatorica prosvjeda u četvrtak s pravom kaže da je 43 kune povećanja plaća podcjenjivanje s obzirom da rade zahtjevan posao.

Ne mislite li da je SDP-ova Vlada redovito podizala plaće, možda ova Vlada ne bi bila u ovolikom problemu?

SDP-ova Vlada je podizala redovito plaće, ali mi moramo govoriti o sadašnjem trenutku. Hrvatsku zadnje 4 godine vodi HDZ. Imali ste dvije milijarde kuna, koje je Vlada mogla da plaće narastu učiteljima kao po našem prijedlogu. Oni su to usmjerili u profit trgovačkim lancima, uvoznim lobijima.

Kažete uvoznički lobi, a što je radio vaš ministar Jakovina?

Ja ne razumijem pitanje. SDP-ova Vlada je ostavila Hrvatsku u jednom redu i gospodarskom rastu. Otvarala su se radna mjesta. Vraćao se optimizam u Hrvatsku i povjerenje u institucije.

Da su ljudi osjećali optimizam, vi ne biste izgubili izbore?

Naš je zadatak da opet preuzmemo odogovornost kako bi vratili povjerenje u institucije. Imamo situaciju da građani više ne vjeruju DORH-u, pravosuđu, Vladi, niti Predsjednici. To je razlog zašto ljudi odlaze iz Hrvatske. Zbog nepravde, zato jer to više ne mogu gledati.

Često prozivate DORH, koliko puta ste vi nešto prijavili DORH-u?

Posao političke stranke nije kaznena prijava. Ja sam pozvao DORH da postupi i mnogi iz SDP-a. Imate situaciju da je ovo ljeto skoro pola Vlade moralo otići zbog sumnje na korupciju.

To su više mediji učinili. Što ste vi učinili?

Ja zahvaljujem istraživačkim novinarima koji odradili ogroman posao. Baš kao i oko imovine Dubravke Šuice, jer se svaki dan pojavljuju nove informacije o njezinoj imovini.

Ona je prošla pred Europskim parlamentom, što sada?

Mi ćemo i dalje inzistirati na transparentnosti.

Ne primjećujem da se vaš šef odbora Orsat Miljenić jako uzrujava što se u Saboru izvješća državnog odvjetništva nikako ne rješavaju?

Izvješće je bilo na Odboru. Ovisit će to o predsjedniku Sabora. Mi apeliramo da to izvješće dođe što prije na dnevni red.

Ja Miljenića ni ne vidim u Saboru. Ni ne čujem ga.



To će te morati njega pitati i pozvati ga u emisiju.

Vi ste mu šef.

SDP od početka inzistira na transparentnosti i zato smo išli s paketom antikorupcijskog zakona.

Kakvo je sada stanje u SDP-u?

Stanje u SDP je dobro. SDP jača. Vraća se povjerenje građana i u SDP i u socijaldemokraciju. Spremni smo preuzeti odgovornost za Hrvatsku. To mjerimo kroz rad koji nije izostao i čija posljedica je i rezultat SDP-a na izborima za EU parlament.

Što je sa suspendiranim članovima SDP-a?

O tome ćemo razgovarati na idućoj sjednici Glavnog odbora SDP-a. Najvjerojatnije ćemo donijeti odluku o ublažavanju kazne, to će donijeti članovi i članice GO SDP-a. Najvažnija lekcija koju smo, mislim, svi u stranci, zadnjih 9 mjeseci shvatili da su zajedništvo i suradnja put uspjeha stranke, a onda i Hrvatske. Mislim da se to vidi, ljudi nam daju potporu. SDP je sve jači.

Možemo li očekivati da će im na vašem idućem stranačkom okupljanju suspenzije biti maknute?

Glavni odbor je do kraja mjeseca, sve će te znati tada.

Koliko će SDP u kampanji pomagati Zoranu Milanoviću?

Sve što može i već mu pomaže. Što god, kad god, gdje god. SDP je sve svoje resurse, svu svoju stranačku infrastrukturu stavio na raspolaganje našem kandidatu za predsjednika RH.

Što se tiče financija?

Predsjednik stranke se time ne bavi. To nije posao predsjednika stranke. SDP će sudjelovati u financiranju kampanje.

Izbjegavate to pitanje.

Ne izbjegavam. Odgovorio sam vrlo jasno i nedvosmisleno.

Pitam vas to jer se oko Ive Josipovića na prošlim izborima stranka baš i nije pretrgla..

SDP je itekako io uz Ivu Josipovića. Imate krivi dojam. Izbori su izbori. SDP-ovci su svom snagom pomogli Ivu Josipovića.

Koji je politički kapital Zorana Milanovića?

On je osoba koja ima političkog, životmnog, međunarodnog iskustva i može toj funkciji koja je poljuljajana i kompromitirana vratiti povjerenje.

Zadnje što se pamti je da je MIlanović izgubio izbore. I sami ste svojedobno govorili da ste od njega nasljedili klijentelizam, neispunjena obećanja, loše gospodarsko stanje, izostanak reformi - gdje je onda taj politički kredibilitet vašeg kandidata?

Uskoro opširnije...