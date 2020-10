Darko Milinović osniva stranku LiPO. Riječ je o novoj političkoj opciji regionalnog karaktera.

U priopćenju navode kako je formiran Inicijativni odbor koji će poduzeti završne radnje koje su potrebne za osnivanje nove političke stranke pod nazivom LiPO.

Osnivački sabor stranke trebao se održati 5. 11., no zbog novonastale epidemiološke situacije datum i način osnivanja stranke LiPO bit će naknadno objavljen.

Na čelu Inicijativnog odbora su župan Ličko-senjski dr. Darko Milinović, gradonačelnik Novalje Ante Dabo, dipl. pravnik, gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac, dipl. veterinar te hrvatski kardiokirurg prof. dr. Igor Medved.

Stranka će djelovati na području Republike Hrvatske, ali s posebnim naglaskom na područje Ličko-senjske županije.

Navode kako je Inicijativni odbor do sada prikupio više od 2000 potpisa potpore novoj političkoj platformi, a predbilježba za članstvo broji više od 1000 ljudi.

"Sve to ima zemlja ta Ličko-senjska županija"

"Budući da u domovini i iseljeništvu postoji veliki broj ljudi kojima korijeni potječu s područja Like i Ličko-senjske županije, očekujemo da će neki od njih postati članovi stranke, a do sada ih se javilo na desetke. Sam naziv stranke karakterizira zapravo Ličko-senjsku županiju, Liku, primorje i otoke. Rekli bi kao što se i često i spominjalo - sve to ima zemlja ta Ličko-senjska županija", navode u priopćenju i dodaju:

"Želimo postati nova politička opcija koja će biti regionalnog karaktera i ponuditi jednu novu modernu političku opciju te smo već sada po članstvu najmlađa politička opcija u Hrvatskoj.

Želimo jednostavno biti stranka modernog demokršćanskog svjetonazora prihvatljiva što širem broju ljudi. Inicijativni odbor broji više od stotinu ljudi, od čega je 40 % žena, stručnjaka svih profila, a abecedni popis članova možete vidjeti u privitku", ističu u priopćenju.

Pozivaju sve Ličanke i Ličane, otočanke i otočane, Primorke i Primorce s područja Ličko-senjske županije, u domovini i iseljeništvu da se priključe novoj političkoj opciji i svoje znanje stave na raspolaganje za dobrobit Ličko-senjske županije i Hrvatske.