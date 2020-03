Dario Juričan objavio je na Facebooku otvoreno pismo predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću u kojem ga je pozvao da dođe po bistu Milana Bandića i odnese ju predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Dario Juričan objavio je otvoreno pismu šefu SDP-a Davoru Bernardiću. Nakon što je predsjednik Zoran Milanović izbacio s Pantovčaka sve biste, Juričan poziva Bernardića da preuzme bistu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i odnese ju predsjedniku Republike.

''Jazavče,

napokon je došao tvoj trenutak!

Možda si već negdje čuo, predsjednik RH Zoran Milanović izbacio je s Pantovčaka sve biste koje je tamo našao. Izbacuje tako iz naše sadašnjosti čak i takve junake koruptivne prošlosti, kao što je Franjo Tuđman!

Ali razumijem ga, on je to učinio, jazavče, kako bi napravio mjesto za jednu jedinu bistu koja se tamo mora naći – onu Milana Bandića.

Milan Bandić je čovjek koji je zagrebački SDP odveo u 21. stoljeće, šest puta zaredom je biran za gradonačelnika Zagreba i od tog je zapuštenog gradića napravio europsku metropolu, a od Adventa manifestaciju svjetskog glasa! Sve taj pozlati!

Milan je 2009. umalo postao i predsjednik RH. On je, da te i na to podsjetim, bio tvoj mentor, tvoja muza, čovjek koji nije problem, nego rješenje!

Ovo je jedinstvena prilika da zahvališ svom neumornom mentoru. U ovoj se državi predugo glasno laže i tiho zbori istina, a Milan Bandić put je istine i svjetla koji naši mladi trebaju slijediti.

Uvijek prisutan, uvijek radi za druge i k tome, što mu mnogi zavide, neosuđivan.

Malo je takvih koji su zadužili Zagreb kao Milan...

Ovom prilikom želim ti dati i podršku kao budućem premijeru, a reći ću ti i zašto.Ti si 2010. proizveo slogan 'Mi možemo bolje', koji si doduše maznuo od J. F. Kennedya (We can do better, 1960.), a onda si 2016. maznuo slogan 'Promjena u koju vjerujemo' od Obame (Change we can believe in, 2008.). Nakon američkih predsjednika, sada si prešao na kompanije i maznuo od Nikea slogan 'Ispiši budućnost' (Write the future, 2010.)

Ti mažnjavaš, i ja to cijenim, samo se tako i može postati premijer u ovoj zemlji!

Još kako si majstorski uzeo onu masnu stipendiju prije toga od Cotruglija, mislim da zajedno možemo u koruptivnu parlamentarnu koaliciju: ti jazavče, rezač etiketa i ja.

Čekam da od mene preuzmeš bistu Milana Bandića i odneseš ju predsjedniku Milanoviću. Ako ti bista bude teška, pomoći će ti pajdo Zvane Brumnić; ako ne bude, po običaju, previše zauzet kombinacijama s Jelenom Pavičić Vukičević.

Usput ćeš moći i prošetati Pantovčak brdom i napokon pomaziti jelene i srne, s obzirom na to da inauguraciji nisi mogao ni prismrditi.

I požuri, jazavče, jer ako ti ne postaviš bistu Milanu Bandiću, to će sigurno učiniti Fendi i Schiffini...

Dario Juričan, gradonačelnik svemira

P. S.

Kad već šetaš, vidi koji dio Pantovčaka može ići u koncesiju kao parking, ima jedan Bandićev adventski pajdo koji će od toga rado okrenuti domovinski biznis po tržišnim načelima'', napisao je Juričan.