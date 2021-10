Redatelj i aktivist Dario Juričan ponovo je pojasnio svoju ulogu na sastanku između smijenjenog bivšeg predsjednika Uprave Zagrebačkog Holdinga NIkole Vukovića i Sandre Benčić. Najavio je i uhićenje ministra Malenice, koji mu kaže, onemogućava da promijeni ime u Milan Bandić.

Redatelj i aktivist Dario Juričan na konferenciji za novinare govorio je o svojoj ulozi na sastanku vezanom za upravljanje u Zagrebačkom holdingu.

Podsjetimo, bivši član Uprave Ante Samodol prozvao je stranku Možemo za političko kadroviranje, a potom je kazao kako se u cijeli proces umiješao Dario Juričan.Tvrdio je da se Juričan pojavio na sastanku u Holdingu te potom s Nikolom Vukovićem otišao k saborskoj zastupnici Sandri Benčić u sjedištu Možemo.

"Svrha mog dolaska na sastanak je bila medijacija među stranama. Ja sam uložio jako puno da se riješimo koruptivne vlasti Milana Bandića. Mislim da nisam ništa krivo napravio. Moje je bilo samo da budem medijator", kaže Juričan.

Nije želio reći tko je dogovorio njegov dolazak na sastanak: "Mislim da nije bitno tko je što dogovorio. Išao sam tamo u najboljoj volji, išao sam tamo u interesu građana, da grad napokon prosperira. To je cijela moja uloga u toj priči", rekao je Juričan.

Upitan zašto ne želi reći tko je inicirao sastanak, Juričan je rekao:

"Zato što mislim da je to nebitno. Da me zvao Grmoja, da me zvao bračni par Raspudić, ja bih došao", rekao je. "Moja uloga tamo je bila da budem medijator između dvije suprotstavljene strane", pojasnio je.

Što je Juričan radio na sastanku s Benčić i Vukovićem? ''Nitko nije prolaznik, nema slučajnosti''

Benčić o sastanku sa smijenjenim predsjednikom Uprave Holdinga: "Nazvao me Juričan i rekao da Vuković želi sastanak. Da smo znali..."

Juričan je na konferenciji za novinare govorio i o pokušajima da promijeni ime u Milan Bandić. Kaže da ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica tri tjedna nije postupio po presudi Visokog upravnog suda o tome da se njegovo ime promijeni u Milan Bandić i da je njegova građanska dužnost da ga uhiti.

Rekao je će sutra u 8 sati doći pred zgradu Ministarstva pravosuđa "kako bi izvršio građansku dužnost i spriječio ga u bijegu i predao policiji".