Svečanom premijerom predstavljen je u nedjelju dokumentarni film "Kumek" redatelja Darija Juričana, koji govori o dugogodišnjem zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, a pozivu na premijeru odazvao se i Bandić, no zadržao se kratko te film nije pogledao.

Zagrebačkoga gradonačelnika i glavnu temu dokumentarca Milana Bandića na premijeri je dočekao redatelj Dario Juričan te mu je poklonio knjigu Kumek, koja upotpunjuje dokumentarni film autora Saše Paparelle i Hrvoja Appelta. Bandić je poklon odbio inzistirajući na tome da ga plati, što je na kraju i učinio.

Dodao je kako će morati razočarati redatelja Juričana jer mu je poseban dan, to jest slavi rođendan te neće moći ostati na projekciji. No to ga nije omelo da iskritizira film te doda kako bi ga on mnogo bolje snimio.

Dan kasnije na Facebooku je redatelj Juričan podijelio svoj doživljaj premijere i gradonačelnikova dolaska.

''Od svih mentalnih slika kojih od jučer nosim dodatni milijun podijeliti ću s vama jednu: moj susret s Rezačem etiketa.

Došao je u plavoj trenirci, pozdravio novinare. Govorio je jedva čujnim glasom, nježno se ljuljao, oči mrtve umorne, pogled u pod, nefokusiran, mislio sam da će dedica pasti na mene, ja na novinare.

A na maski i majici natpis – neumoran!

Mjerenje temperature uspio je obaviti iz petog pokušaja. Nikako ta glava nije shvaćala da se treba mrvu sagnut kako bi čelo došlo na pravo mjesto. Reko, ajde.

Kao domaćin sam mu poklonio Gin "16" koji radim i knjigu Kumek.

Iako sam mu naglasio da su to pokloni, odlučio je platiti knjigu Kumek autora Saše Paparelle i Hrvoja Appelta ('Da vam ne ostanem dužan.') i tutnuo mi 70 kuna.

Nije ni to bila jednostavna operacija jer su u buntu bile samo dvjestotke...

Gin "16" od 240 kuna platio nije. 😉

Ostao je dužan, dakle, prema toj njegovoj seljačkoj logici 240 kuna.

Nakon toga je rekao da bi, za milijun kuna koje je film dobio, bio tri puta bolji da ga je on radio. (Budžet cijelog filma bio je pola milijuna kuna. Četiristo tisuća kuna dao je HAVC, ostalo donatori.)

Sve to govori majstor koji film vidio nije.

Onda se brzinski pozdravio, okrenuo i pobjegao u noć.

Stampedo novinara za njim. Meni se učinilo da smo u Londonu i da vidim Ivicu Todorića...

Publika u dvorani čekala je uvaženog gosta, početak filma.

Popeo sam se na binu i rekao dvije stvari:

1. Dat ću sve od sebe da Milan Bandić dobije ulicu ili trg u centru Zagreba jer je sa šest gradonačelničkih mandata to zaslužio. I da građani svaki dan budu svjesni kojeg su genija 20 godina birali.

2. Da nismo u disfunkcionalnoj pravnoj državi, Milan Bandić film Kumek gledao bi na pay per view u Remetincu...'', napisao je na Facebooku dan nakon premijere filma Dario Juričan.