Hrvatsku očekaje obilna kiša i jak vjetar: Detalje donosi Darijo Brzoja

Piše DNEVNIK.hr, 24. siječnja 2026. @ 21:25 komentari
Ilustracija: kiša
Ilustracija: kiša Foto: Getty Images
Vremensku prognozu za naredne dane donosi prognostičar Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.
  1. Snježna oluja, ilustracija
    Oglasio se i PREDSJEDNIK

    Stiže jedna od najžešćih oluja, ugroženi milijuni ljudi: U desecima država najavljeno izvanredno stanje, očekuju se temperature do čak -45
  2. Nico Antic
    Obitelj poslala poruku

    Nico Antic (12) preminuo nakon napada morskog psa: "Ovo javljamo slomljenog srca, bio je pun života"
  3. Denis Špoljarić, Dagur Sigurdsson i Luka Cindrić
    nije jasna odluka

    Hrvatski stožer na Euru pobjesnio nakon odluke EHF-a: "To nije normalno, to je bolesno!"
