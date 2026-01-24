Hrvatsku očekaje obilna kiša i jak vjetar: Detalje donosi Darijo Brzoja

U južnoj i jugozapadnoj struji pritječe nam velika količina vlažnog nestabilnog zraka. Vrijeme nam određuje prostrano ciklonalno polje unutar kojeg će sljedećih dana biti više manjih centara i s njima vezanih fronti. Istodobno, vrlo hladan zrak zasjeo je nad kontinentom u prizemnom sloju unutrašnjosti, pa se kiša koja će padati i ujutro, prije svega na sjeveru zemlje može i smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Stiže nam i jak i olujan vjetar na moru, grmljavinski pljuskovi, obilna kiša na Jadranu, a osobito na jugu gdje sutra može pasti i preko 50 mm. Evo kako će to izgledati od jutra.

Jutro



Pred nama je oblačan početak dana, kiše će prvo biti u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, te duž Jadrana. Izraženiji pljuskovi se ujutro očekuju češće na sjevernom Jadranu nego u Dalmaciji gdje glavnina zapravo stiže kasnije. Zbog niske temperature u sloju atmosfere uz tlo, kiša se na sjeveru u unutrašnjosti može i smrzavati, zbog čega je lokalno moguća i poledica. Pa je na snazi Meteoalarm. Puhat će jako i olujno jugo i južni vjetar koji će već prijepodne na sjevernom dijelu okretati na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -2 do 2, u gorju između 0 i 5, a na Jadranu od 6 na sjevernom do 13 stupnjeva na južnom dijelu.

Središnja Hrvatska

Kiša poslijepodne češće i u središnjoj Hrvatskoj. Zapuhat će umjeren jugoistočni vjetar uz koji dnevna temperatura može porasti i do 7, 8 stupnjeva.

Slavonija:

Još malo toplije očekuje istočne predjele naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će prevladavati oblačno i kišovito uz umjeren, a sredinom dana prolazno i jak jugoistočni vjetar. Dnevna temperatura će ovdje najčešće biti između 8 i 11 stupnjeva.

Sjeverni Jadran



U gorskoj Hrvatskoj također oblačno s kišom, u višim predjelima poslijepodne ponegdje i susnježicom i snijegom. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom, mada su više rezervirani za Jadran, ovdje na sjeveru, i prvi dio dana. Poslijepodne će vjetar okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni te slabjeti. Nebo će na moru potom biti više promjenjivo, može biti i malo sunca, pa ponovno navečer opet kiša. Temperatura u gorju od 4 do 8, a na sjevernom Jadranu između 10 i 12 stupnjeva.

Dalmacija

Dalmaciju očekuje najintenzivnije vrijeme. Osobito od sredine dana i to najviše južni dio i zaleđe. Grmljavinski pljuskovi i obilna kiša, lokalno preko 50 milimetara, može pasti i u kratkom vremenu pa su moguće i urbane bujične poplave. Puhat će umjereno i jako; na jugu, jako i olujno jugo i južni vjetar. Tijekom dana postupno će sa sjevera okretati na jugozapadni i sjeverozapadni i kasnije slabjeti. No na krajnjem jugu vjetar će biti jak sve do večeri. Temperatura, od 11 do 15 stupnjeva, malo toplije nego u ostatku zemlje, no slaba je to utjeha s obzirom na vjetar i kišu.

Tri dana kopno



Prva polovica sljedećeg tjedna donosi nam umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom još u ponedjeljak ujutro mjestimice s kišom, a u gorskoj Hrvatskoj susnježicom i snijegom. Najviše sunčanih razdoblja bit će u utorak, dok nas u srijedu očekuje novo naoblačenje i nova kiša. U utorak će vjetar sa sjevernog okrenuti na jugozapadni, potom jugoistočni uz koji će dnevna temperatura malo porasti pa će biti mrvicu manje hladno.

Tri dana more



U Dalmaciji još u ponedjeljak uz više oblaka mjestimice može biti kiše, nakon čega se na Jadranu očekuje najmanje djelomice, ali i pretežno sunčano. Puhat će sjeverozapadnjak i bura. No u utorak poslijepodne ponovno okreće na jugo koje donosi još jednu promjenu. U srijedu porast naoblake, pa kiša i grmljavina. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.

Sljedeći vikend



Sljedeći tjedan izgleda ovako: red kiše, red sunca. Ukupno, u unutrašnjosti i malo manje hladno. Sve skupa, i dalje je to zima, ali, već miriše i prevrtljiva veljača.