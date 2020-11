U Vukovaru se danas obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2020.

U Vukovaru je krenula Kolona sjećanja. U njoj je puno manje ljudi nego ranijih godina.

SDP u Vukovaru i Škabrnji položio vijence

Delegacija SDP-a Hrvatske predvođena predsjednikom Peđom Grbinom položila je vijence i zapalila svijeće na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata i Spomen domu Ovčara u Vukovaru u povodu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Kako je priopćeno iz SDP-a, osim predsjednika stranke, u delegaciji u sudjelovali potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, članica Predsjedništva SDP-a i predsjednica Foruma Mladih SDP-a Biljana Gaća te članovi Savjeta za ratne veterane SDP-a, Vinko Kovačić i Željko Gavran.

Zbog epidemiološke situacije, SDP ove godine nije sudjelovao u službenom dijelu obilježavanja Dana sjećanja u Vukovaru i Škabrnji.

Potpredsjednica Hrvatskog sabora i SDP-a Sabina Glasovac, predvodila je delegaciju u Škabrnji koja je odala počast kod Središnjeg Križa. Uz nju su obilježavanju nazočili saborska zastupnica Renata Sabljar-Dračevac, predsjednik SDP-a Zadar Daniel Radeta te članovi Savjeta za ratne veterane, Eleonora Mandić, Goran Perović i Zoran Sinovčić.

Predsjednik SDP-a pozvao je sve građane da Dan sjećanja obilježe u svojim domovima, prisjećajući se svih onih koji su dali život za Hrvatsku i tako ne izlažu sebe i bližnje zarazi koronavirusom.

"Prisjećamo se žrtve, slavimo herojstvo"

U Vukovaru je i predsjednik Hrvatskog Sabora Gordan Jandroković. "Došli smo iskazati poštovanje gradu Vukovaru i došli smo osuditi zločin. Ovdje se vidjela brutalnost velike Srbije i Miloševićevog režima. To će ostati trajno upisano u sjećanju hrvatskog naroda", kazao je Jandroković.

"Danas se sjećamo žrtve, slavimo herojstvo, junaštvo, grada Vukovara i njegovih stanovnika i podsjećamo mlađi naraštaj na zločin koji se ovdje dogodio i koji se više ne smije dogoditi", dodao je Jandroković.

Navodi da je i u Vukovaru bitno držati razmak i imati maske. "Ne možemo ovdje biti uz dodire i kontakte kako je to uobičajeno. Mnogi vole tražiti krivce i greške, no danas bih se fokusirao na prisjećanje žrtava, heroja i to je za mene u prvom planu, nemojmo tražiti ono loše i nemojmo tražiti pogreške, prisjetimo se žrtava", dodao je Jandroković.

"Svima je jasno što se ovdje dogodilo, svima je jasno da je Miloševićev režim pokušao ovdje osvojiti teritzorij. No, treba se okrenuti naprijed, treba razmišljati o novim naraštajima. Zato smatram da je dobro što je potpredsjednik Boris Milošević s nama", kazao je Jandroković.

O dolasku Verana Matića i tome dolazi li kao privatna osoba ili predstavnik predsjednika Vučića navodi kako pretpostavlja da dolazi kao Vučićev izaslanik.

"Nisam sudjelovao u protoklu i nemam precizne informacije, no logično mi je da je ovdje službeno", dodao je Jandroković. "To je korak naprijed, to je dobro. Vjerujem da je to isprika i da je njegov dolazak iskren i vjerujem da će se odnosi između dviju zemalja u budućnosti stabilizirati", zaključio je Jandroković i dodao da je jedna od najvećih rana hrvatskog naroda upravo pitanje nestalih u ratu.

Zamjenica Mujkić pozdravila dolazak ljudi

Zamjenica gradonačelnika Vukovara Ivana Mujkić prisustvuje obilježavanju 29. godišnjice. Komentirala je dolazak predstavnika manjina.

"Ponaosob ne treba nikoga izdvajati, tu je veliki broj ljudi iz cijele Hrvatske, tu je veliki broj branitelja i obitelji nestalih iz Hrvatske. Ako su svi došli s pravim razlogom, ja pozdravljam njihov dolazak. To je svakako napredak, ali se isto tako nadam da će ovaj dolazak donijeti nešto konkretno, nekakve pomake u smislu pronalaska nestalih ljudi, da ovo ne bude jedna obična kozmetika i da ne bude samo jedan čin koji treba prividno izgledati kao nekakva pomirba", rekla je Mujkić.

"Za pomirbu treba malo dublji dijalog, iskreno se nadam da je ovo početak pravog dijaloga i pravog rješenja", smatra, navodeći da pozdravlja dolazak manjinskih predstavnika na obilježavanje.

"Žao mi je da je Vukovar podijeljen grad, podijeljena su djeca u školama, vrtićima. Nije to do gradonačelnika ni do Grada Vukovara, to su zakoni koji daju manjinama mogućnost da koriste sva svoja prava u maksimalnoj mjeri što oni i čine. Nadam se da će u jednom dijelu, uz to, početi poticati djecu da pohađaju po jednom drugačijem modelu, gdje će biti zajedno uz dodatne sate iz svojeg jezika i svoje kulture. Ovaj grad je zaslužio da se politika ostavi po strani", istaknula je Mujkić.

Navodi da se čula s gradonačelnikom Ivanom Penavom kojemu je žao što ne može i sam sudjelovati u obilježavanju 29 godine stradanja grada.

Obilježavanje uz posebne okolnosti

U posebnim okolnostima zbog pandemije koronoavirusa obilježava se 29. godišnjica sloma obrane toga grada na desnoj obali Dunava, koji je u neprijateljske ruke pao nakon tromjesečne opsade i najkrvavije bitke Domovinskog rata. Grad je pod opsadom bio 87 dana, a okupirale su ga postrojbe bivše JNA i srpske paravojne postrojbe.

Na staklenim pločama Pastoralnog centra sv. Bone Franjevačkog samostana u Vukovaru imena su 2717 žrtava agresije na Vukovar 1991. godine. Okupacija je završila 15. siječnja 1998. mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja.