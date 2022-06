Pravosudna trakavica koju je započeo Most oko diplomata Damira Sabljaka, koji je upozoravao na korupciju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dobila je pravorijek. Presudom Upravnog suda Sabljak bi se trebao vratiti na posao. Most je to proglasio svojom političkom pobjedom i zbog svega traži ostavku ministra Gordana Grlića Radmana.

Još je jedna instanca presudila da se Damir Sabljak mora vratiti na posao.

Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta ističe kako je time zapravo poslana poruka da je ministar Gordan Grlić Radman donio nezakonitu odluku kad je Damira Sabljaka bez saslušanja udaljio iz službe te dodaje kako ga samo može pozvati da podnese ostavku.

Podsjetimo, Sabljak je godinama upozoravao na nepravilnosti i korupciju u ministarstvu. Danas bez dozvole Ministarstva ne može pred kamere, ali o svojim je tvrdnjama, kao i o tome da na njegove prijave ne reagiraju nadležne institucije, nekoliko puta svjedočio pred saborskim Antikorupcijskim vijećem.

U listopadu 2019. godine Sabljak je najavio da će uručiti dokumente koji "učvršćuju sumnju da najodgovornije osobe u DORH-u, uključujući i glavnog državnog odvjetnika Jelenića, zlouporabom položaja pružaju zaštitu diplomatima koji su protupravno potrošili novac hrvatskih građana u Australiji i SAD-u".

Sabljak je konačno u veljači ove godine nakon intervencije pučke pravobraniteljice saslušan u DORH-u.

"Damir Sabljak je, na sastanku, predao dokumentaciju kojom nije ranije raspolagao, pa je nije mogao ranije predati niti priložiti kaznenoj prijavi", navode u DORH-u.

DORH je dokumente dostavio USKOK-u, a kako neslužbeno doznajemo, USKOK trenutačno provjerava navode iz dodatne dokumentacije koju je Sabljak predao. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova danas o svemu šuti.

Gordan Grlić Radman o izborima u BiH: "Nadam se da postoji prostor za dogovor kako ne bi ušli u novu krizu"

Grlić Radman o Milanoviću: "Predsjedniku zaista nije lako, a možda mu nekada nije ni dobro"

Sabljakov slučaj najviše je u fokus stavljao Most. Pred Ministarstvom je u srijedu osim presice bio i prosvjed.

Ovo nije prvi put da Upravni sud nalaže Ministarstvu da Sabljaka vrati na posao. No ponovno je udaljen, a da se nije stigao ni vratiti. Zbog toga mnogi ne vjeruju da je toj sagi kraj.

Mirela Ahmetović, saborska zastupnica SDP-a kaže kako je "nažalost u našoj državi pod vodstvom HDZ-a sve moguće, pa je moguće da gospodina Sabljaka i dalje odbiju vratiti na njegov posao".

Marijan Knezović, aktivist, dodaje: "Oni ne žele da gospodin Sabljak kada se vrati u MVEP ima pristup određenim informacijama, gdje bi on s obzirom na to da itekako zna kako stvari funkcioniraju u toj instituciji,mogao pronaći daljnje inkriminirajuće dokaze“.

Na posao bi se Sabljak trebao vratiti čim njegova odvjetnica dobije službenu odluku suda.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr