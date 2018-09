Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja upozorio je na nečinjenje institucija u povodu, kako kaže, utvrđenog trošenja milijuna proračunskog novca u hrvatskim veleposlanstvima u SAD-u i Australiji. Rekao je da su ga zvali brojni ljudi i nagovarali ga da odustane od ove konferencije za medije.

Nikola Grmoja podsjetio je da je Ured državne revizije prošle godine utvrdio da je Veleposlanstvo u Washingtonu protupravno isplatilo 1.900.000 kuna lokalnim osobama. Jednoj je osobi za gospodarske poslove isplaćeno 1.700.000 kuna, a drugoj za administrativne 200.000 kuna bez ikakva ugovora. Naglašava i da je revizija utvrdila da je isplate odobravao Josip Paro, bivši veleposlanik u Washingtonu.

Naveo je i slučaj iz Novog Zelanda iz 2016., gdje je u Protokolu upisan radni raspored glavne tajnice Ministarstva vanjskih poslova Lorete Bertoša-Kušen u hrvatskom Veleposlanstvu u Canberri, gdje joj je muž u isto vrijeme bio veleposlanik, a prema Pravilniku Ministarstva, zabranjeno je raspoređivati članove uže obitelji.

Grmoja naglašava da je ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić morala pokrenuti postupke zbog teške povrede službene dužnosti te počinitelje udaljiti iz službe do okončanja postupaka.

''Ministrica postupke ne pokreće iako je za povrede doznala prije 11 mjeseci, a zakonski je rok zastare 12 mjeseci od saznanja. Dakle, ministrica Pejčinović Burić treba još samo jedan mjesec kršiti hrvatske zakone, pa će gospodina Paru i gospođu Bertoša-Kušen spasiti od mogućnosti pokretanja postupka'', rekao je Grmoja.

''Nagovarali su me da odustanem od konferencije za medije''

Damir Sabljak, zaposlenik u MVP-u, već mjesecima nadležnim tijelima dostavlja dokumente o ovim slučajevima, a od bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana početkom godine tražio je da ga DORH pozove na svjedočenje, ali do danas to nije učinjeno. Od ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića stoga je zatražio provođenje nadzora rada DORH-a, ali nije zaprimio nalaz o provedenom nadzoru. I predsjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataši Novaković podnio je prijavu, ali i ona se oglušila.

''Gospodin Dražen Jelenić, gospodin Dražen Bošnjaković i gospođa Nataša Novaković na sadašnje su položaje postavljeni voljom političke strukture vođene predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, koji im je prekjučer u Saboru poslao jasnu političku uputu ustvrdivši 'takve i slične predstavke na kraju ne vode najčešće ničemu'. Takve i slične političke poruke upućivane su pravosuđu s vrha izvršne vlasti u vrijeme protuhrvatskog i protucivilizacijskog totalitarnog sustava. No za suzbijanje političke i pravosudne korumpiranosti u Republici Hrvatskoj nisu zadužene samo institucije koje vode ljudi postavljeni voljom političke strukture predvođene gospodinom Plenkovićem'', poručio je Sabljak.

Obratio se i Nacionalnom vijeću Hrvatskog sabora za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije i predložio da ga pozovu na javno saslušanje.

Nikola Grmoja požalio se da ga je niz ljudi koje osobno poznaje zvao i nagovarao da odustane od ove konferencije za medije. ''To su ljudi koje osobno poznajem, nisu iz političkih krugova'', rekao je Grmoja naglasivši da su njihovi argumenti bili ''nije to baš tako''. Da nije baš tako, ne bi me zvali, rekao je Mostov zastupnik i zaključio: ''Svii koji misle da su ovo neistine, mogli su dignuti tužbu protiv Sabljaka, a nitko to nije učinio'', zaključio je Grmoja. ''Održao sam puno konferencija za medije i nagazio mnoge moćnike, ali nikad nisam doživio veći pritisak da odustanem kao u ovom slučaju'', zaključio je.