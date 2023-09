Zadarski doktor za Dnevnik Nove TV o nedostatku pedijatara u tom gradu: "Dom zdravlja je nasamaren"

U Zadru je u subotu održan prosvjed zbog nedostatka pedijatara, a okupilo se nekoliko stotina nezadovoljnih građana.

Dnevnik Nove TV razgovarao je uživo s doktorom Damirom Letinićem, pedijatrom kojeg su posljednjih tjedana često spominjali kao jedinog koji je ostao u Zadru.

"Često se kaže da sam jedini pedijatar, međutim to nije točno. Sada trenutačno u Zadru radi šest pedijatara svaki dan. Od toga pet koncesionara i ja jedini u domu zdravlja. Dom zdravlja ima još dvije doktorice od kojih su obje otišle", rekao je Letinić.

"Jedna je prije više od mjesec dana raskinula ugovor i zatražila od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da omogući rad u privatnoj ambulanti i čeka rješenje, a to rješenje administrativno dosta kasni. Ona je već mogla početi raditi. Svu djecu koju je ona opskrbljivala u domu zdravlja, opskrbljivat će u svojoj ambulanti pod istim uvjetima. Druga doktorica je otišla nenadano, međutim nju će zamijeniti nova specijalistica koju očekujemo svaki dan da dođe sa specijalističkim ispitom. Tako da će djeca biti pokrivena, ja ću im biti od manje pomoći nego što je sad potrebno", dodao je.

"Još jedna stvar, druga grupa pedijatara su koncesionari, oni nisu pod kontrolom doma zdravlja, mi ne znamo pod kojom su kontrolom. Tamo je pet pedijatara, oni stalno rade. Pitanje je jedino ako netko od njih, a postoji naznaka da bi se moglo dogoditi, ode u prijevremenu mirovinu ili raskid ugovora, tko će tu djecu mijenjati. Ako ih ubace u dom zdravlja, bit će problema", objasnio je doktor.

"Što se tiče doma zdravlja on je prije šest godina raspisao natječaj za tri specijalista, tri su se specijalistice prijavile, jedna od njih je završila i ona će svaki dan doći raditi. Dvije druge su raskinule ugovor jer su iz Splita i kazale su da se neće vratiti u Zadar. Dakle, dom zdravlja je tu nasamaren. To bi trebao rješavati HZZO sa zakonskim normama. Dom zdravlja je ispunio svoje norme. Da su i one dvije došle, onda bi liječnici pedijatrije bili rasterećeni, nebi imali 1200 do 1400 djece, nego bi ih imali 800 do 1000 i mogli bi raditi potpuno primjerenim uvjetima", zaključio je Letinić.

