Dalmatinski ugostitelji danas su u četiri minute do podneva na sat vremena prestali posluživati svoje goste. Kažu, epidemija koronavirusa bacila ih je na koljena. Od Vlade traže hitno smanjivanje poreznih davanja i nove mjere, jer tvrde, tisuće radnih mjesta neće dočekati iduću turističku sezonu.

U doba koronavirusa ni pozicija nasred splitske Rive ne jamči uspjeh.

"Ja ovaj posao radim dvadeset pet godina, nikad nisam bila u težoj situaciji. Eto da vam pravo kažem cijelu ovu sezonu sam radila po cijeli dan da bi nekako probala izvući, ali ne vjerujem da ću izvući“, kaže vlasnica kafića, Anka Mikulić.

Pa se pridružila prosvjednom apelu više stotina dalmatinskih ugostitelja koji na sat vremena nisu posluživali goste.

"Čitava ekonomija, na koncu konca i uhljebničke plaće ovise o nama koji plaćamo poreze, tako da hajmo malo to smanjit pa ćemo svi bolje živjeti“, kaže Nela.

Zbog pandemije je, tvrde, ugroženo šezdeset tisuća radnih mjesta.

"Prije bi godina izgledala tako da već otprilike znate čovjeku reći imat ćete toliku plaću iz iskustva, a sad ovdje nikakvo iskustvo ne igra“, rekla je Žana Alfirević, vlasnica restorana.

"Da ne govorim o ljudima koji su ovu godinu, mladim poduzetnim ljudima sa odličnim idejama, koji su u ovu godinu ušli u investiciju, ušli u posao, oni znači nemaju apsolutno nikakve mjere“, rekao je ugostitelj, Duje Bakotić.

Imaju tri zajedničke želje. Obustavu naplate PDV-a do ožujka, snižavanje PDV-a na deset posto, te potpore kroz državne kredite.

"To bi bili krediti koje bi mi naravno vraćali godinama, isključivo zato da možemo zadržati svoja radna mjesta. Kod nas radi jako puno ljudi i mislim da ne bi bilo dobro da se otpusti iti jedan čovjek ako ne mora“, smatra vlasnik restorana iz Zadra, Vinko Smokrović.

Jer do novog zaduživanja mogu tek rijetki. Pa šalju dramatičan apel.

"Ne samo za investicije nego i za reprograme već postojećih kredita u koje smo mi većinom i ušli od kad nam se stopa PDV-a vratila na 25 posto“, kaže Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja Splita i dodaje: "Zahvaljujemo se Vladi Republike Hrvatske koja je spriječila krvarenje koje se dogodilo u treći mjesec, nama se rana inficirala i prijeti nam sepsa. I trebamo mijenjati terapiju“.

No iz Vlade o terapijskim mjerama kroz PDV ne razmišljaju.

"Vraćena je stopa snižena na isporuku odnosno usluge spremanja, usluživanja i dostave hrane. Znači ostaje jedino onaj dio pića ugostiteljskim objektima“, kaže ministar financija Zdravko Marić. A za nove mjere u proračunu novca nema. "Upravo je sektor ugostiteljstva i turizma prepoznat kao jedan od onih najugroženijih i upravo za njih jesu te mjere bile i produljene“, kazao je. Pred ovim sektorom je čini se, tmurnih šest mjeseci.

U udruzi ugostitelja je i Stipe Jeličić iz Splita, a s njim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić. Jedan od njegovih objekata nalazi se na lokaciji na dnu Prokurativa, blizu Rive bo pitanje je kako će poslovati ovu zimu u korona uvjetima. Ali čuli smo ministra Marića, nema sredstava za dodatnu financijsku pomoć ugostiteljima. Dakle ništa od manjeg PDV-a i kredita pomoći.

"Dosta razočaravajuće, ali moram biti optimist, danas pozivamo cijeli dan na dijalog i vjerujem da ćemo ga dobiti, da ćemo dobiti drugu šansu za nešto što je direktni udar na našu likvidnost", kaže Jeličić u čijoj je kavani zaposleno 25 ljudi. "Trenutno su na cijeloj terasi dva stola zauzeta. Mjesečni najam je oko 100.000 kuna, na rivi se kreće i više. Nemamo odakle to pokriti, to je nemoguće, morate se zadužiti da bi pokrili troškove. Prije smo to radili iz zaliha od ljeta, sad toga više nema", rekao je ugostitelj.

Ministar ih upućuje na kredite banaka, a ugostitelj odgovara: "Mi njega molimo i cijelu Vladu da krediti iz HAMAG-a i HABOR-a budu dostupni svima, ne samo pojedincima, u kontekstu - ne može svaki objekt napraviti tri milijuna kuna za HABOR što je sad uvjet, tako da tražimo da budu fleksibilniji i da razumiju ljude koji im dolaze s poteškoćama", kazao je.

Smatra da se mjera kojom Vlada osigurava 4000 kuna po zaposleniku, ako tvrtka ima promet 50 posto lošiji nego lani može nadopunjavati, ali nije pogođena.

Jeličić ističe kako je u ugositeljstvu zaposleno mnogo građana koji bi mogli ostati bez posla ako krenu zatvaranja.

"Nacionalna udruga ugostitelja je došla do broja od 60.000 ljudi, teško je zbog različitih podataka doći do pravog broja, ali to je velik broj ljudi u Splitsko-dalmatinskoj županiji i oni čine tvrtke i to je jako bitno. Radnici čine tvrtke", istaknuo je.

