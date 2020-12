Dragan Kovačević i Dražen Barišić, dvojica od četvorice ključnih aktera afere Janaf koji su ostali u istražnom zatvoru - pušteni su na slobodu. Barišić se u zamjenu za slobodu morao odreći fotelje gradonačelnika Velike Gorice. Nije bio rječit pri izlasku iz Remetinca, za razliku od Kovačevića.

Čim je izašao na slobodu, Dragan Kovačević stao je pred kamere i otvorio dušu - nije lako izdržati, nije ništa kriv. "Ja sam sve u životu mogao zamisliti, imao sam sve scenarije pasti iz aviona osim ovog, ali ću dalje u sudskom procesu dokazati nevinost", najavio je Kovačević.

I odmah je imao potrebu objasniti Klub u Slovenskoj. "Kad bih ja vama sad rekao što je klub, da je to prostor od 30 kvadrata u koje su ljudi donosili svoju hranu na jedno druženje, a tu je bilo 70 posto vaših kolega koji su tamo dolazili, svi su dolazili tamo i to je bilo za ljude od druženja nikakav elitni. Dva-tri puta su došli neki ljudi iz politke", objasnio je Kovačević.

I požalio se - u Hrvatskoj se uspjeh ne prašta. "Mene su u jednom danu kao najmenadžera ove zemlje - proglašen menadžerom godine koji je napravio dvije reforme do Janafa, svjetsku kompaniju, onda me trebalo uništiti. Tko bi lud nosio novac u klub s 20 ljudi, tko bi lud nosio novac s 20 ljudi da su unutra", pita se Kovačević.

Uvjerava kako nije znao da će biti uhićen, niti je bacao mobitele u Savu. Objašnjava i čijih je milijun eura pronađen u garaži u Samoboru. "Ja sam ujutro trebao ići u Slavoniju odnijeti taj novac i vratiti jednom od partnera, to je bio čisti biznis", objasnio je Kovačević.

Žali se i zbog loše medijske slike o njemu. "Ja bih se na glavu iz aviona, ja sam iz jedne poštene familije slavonske", rekao je Kovačević novinarima.

Odgovara i da je bilo nekih pritisaka na njega, no o tome ne želi, kaže, nije bio za nacionalnu izdaju izvoza nafte iz Siska. "Ja taj dokument nikad nisam potpisao, i onda su nastali određeni problemi. Neću uprijeti prstom da meni netko pakira", dodao je.

Spomenuo je i Zorana Milanovića koji je bio u Klubu. "Nema me šta braniti, ne braniti. On je govorio istinu, ne znam tko me iz politike napadao", kazao je Kovačević.

Osim, kaže, Dalija Orešković kojoj, čini se, zamjera postavljanje ploče ispred Kluba. "I onda kad vidim ovu gospođu Orešković koja je pala na koljenima moliti poslove po Janafu, ona se ide slikati", rekao je Kovačević.

Dalija Orešković mu odgovara: "U svjetlu Dragana Kovačevića žene dobivaju poslove tako da kleče na koljenima. Nisam nikad bila takva žena, niti sam sada, ali sudeći tko me intenzivno napada počevši od HDZ-a ili moralna vertikala kao Kovačević ili Hrebak, očito sam nekom stala na žulj".

I dok Dragan Kovačević, koji je razriješen s funkcije šefa Janafa, najavljuje pokretanje privatne kompanije, da bi mogao na slobodu Dražen Barišić je morao podnijeti ostavku na mjesto gradonačelnika Velike Gorice. Pri izlasku iz Remetinca tek kratko: "Idem obitelji!"

Njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković objašnjava: "Odlučio se na ostavku zato što je sad bio pravi procesno pravni trenutak da se ona podnese. Dosada nije bilo potrebe jer ostavka ne bi imala učinak na pitanje njegovog rješenja slobode".

"Sretan Božić i Nova godina", poručio je Barišić.

Bez funkcije je ostao, ali Draženu Barišiću ostaje mogućnost aktiviranja mandata i povratka u saborske klupe već za tri mjeseca. Osumnjičeni gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić trebao bi na slobodu biti pušten u srijedu, dok će o prvoosumnjičenom poduzetniku Kreši Peteku u četvrtak odlučivati sud.

