Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se večeras obratiti javnosti kako bi objasnio što se jučer događalo u Briselu.

Europski visoki predstavnik za vanjske poslove Josep Borrell sinoć je objavio da su se čelnici Srbije i Kosova složili oko europskog plana za Kosovo, no da nastavljaju razgovore o njegovoj provedbi. Aleksandar Vučić, međutim, tvrdi da se o tom planu nije ni razgovaralo.

Završen sastanak, Kurti poručio: "Bio sam spreman potpisati sporazum, ali..."

Danas će se predsjednik Srbije obratiti javnosti u 18:00 sati.



Jučer je Vučić izjavio da se ništa nije potpisivalo te da ih očekuje još dugi niz razgovora i sastanaka.

Drama u Srbiji! Prosvjednici protiv Vučića probili ogradu, pogledajte što traže



Premijer Kosova, Albin Kurti je pak rekao da mu je žao što sporazum nije potpisan i da ga je on bio spreman potpisati, no da je Vučić bio taj koji je to odbio.