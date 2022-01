Premijer Andrej Plenković najavio je da će Vlada pomoći građanima i poduzetnicima u borbi s poskupljenjem energenata te je predstavio nekoliko načina kojima će pokušati smanjiti udar na životni standard i gospodarstvo.

Vlada će građanima pomoći da lakše podnesu poskupljenje energenata, poručio je premijer Andrej Plenković, kroz model vaučera. ''Naša je namjera da se prvo proširi opseg primjene vaučera i za struju i za plin. Da se koliko je moguće proširi krug potencijalnih korisnika, onih koji su socijalno ugroženi i da se naravno poveća iznos naknade tako da svi koji su u teškoj nezavidnoj situaciji dobiju iz proračuna kroz tu naknadu za solidarnost poticaj da lakše riješe pitanje režija'', kazao je premijer Andrej Plenković.

Čuo je i apele poduzetnika da im Vlada pomogne oko ogromnih računa za plin te j istaknuo nekoliko načina pomoći. ''Stavljanje u funkciju uloge HEP-a kao nacionalne energetske kompanije koja svojim aktivnostima može dio tog tereta koji bi inače bio na građanima i gospodarstvu ublažiti i pitanje naknada i porezne politike kako bismo i na taj način smanjili onu konačnu cijenu koja će porasti'', ističe premijer.

Zagrebački poduzetnici, pak, krive Gradsku plinaru jer je bivša Uprava propustila kupiti plin na vrijeme dok cijene još nisu toliko otišle u nebo na svjetskim tržištima. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević priznaje grijehe direktora Plinare, ali još ne nudi konkretnu pomoć poduzetnicima.

''Opskrbljivači čini mi se imaju i neke razgovore sa ministarstvom da vidimo kako se to može riješiti međutim nažalost to isto tako treba reći - to je ogroman propust i odgovornost bivše uprave Zagrebačkog Holdinga odnosno konkretno uprave Gradske plinare'', kazao Tomašević.

Nakon obilaska Kraševih predsjednik Republike Zoran Milanović je priznao potrebu za Vladinom intervencijom, ali nema velika očekivanja.

''Da, Vlada bi mogla nešto učiniti, ali ne može puno. Plenkoviću razumijem te u kakvoj se situaciji nalaziš. I ja znam kako je to, bio sam predsjednik Vlade koju mi je ostavio HDZ kada je kamata bila osam posto. Novac je bio nedokučiv'', kazao je Milanović.

U međuvremenu je ponovno poskupio autoplin. Vozače će od utorka pun spremnik stajati 2,5 kune više.