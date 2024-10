CMS oštro reagirao nakon izvješća o policijskom nasilju nad migrantima: "To je dodatna potvrda brutalnosti hrvatske granične policije"

Centar za mirovne studije (CMS) u četvrtak je oštro reagirao na priopćenje MUP-a, optužujući ga za obmanjivanje javnosti i dezinformacije o policijskom nasilju nad migrantima, nakon što je list The Guardian objavio izvješće o protjerivanjima i zlostavljanju migranata.

"Čini se da hrvatska granična policija spaljuje odjeću, mobilne telefone i putovnice oduzete tražiteljima azila koji pokušavaju prijeći u Europsku uniju, prije nego ih protjeraju natrag u Bosnu", stoji u izvješću koje je The Guardian podijelio s javnošću, a prenijeli mnogi mediji.

Organizacija No Name Kitchen (NNK), koja je ustupila izvješće The Guardianu, potkrijepila ga je fotografijama spaljenih predmeta, kao i svjedočanstvima o seksualnom nasilju i premlaćivanjima od strane hrvatske policije.

U svom priopćenju, Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) demantiralo je optužbe, nazvavši tvrdnje o nezakonitom protjerivanju, poznatijem kao pushback, "vještom manipulacijom" bez temelja u nacionalnim i europskim propisima. MUP je naglasio da Hrvatska policija nikada nije provodila tzv. pushback, već zakonite postupke u skladu sa šengenskim propisima.

Centar za mirovne studij (CMS), međutim, tvrdi suprotno, ističući da je MUP u proteklih osam godina sustavno negirao sve optužbe o nezakonitim praksama.

"Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Madinine obitelji jasno je dokazala kršenje zabrane kolektivnog protjerivanja, dok MUP nastavlja dezinformirati javnost," navode iz CMS-a.

Madina je šestogodišnja afganistanska djevojčica koja je poginula u naletu vlaka dok je u grupi migranata pokušavala ući u Hrvatsku.

CMS je također upozorio na probleme u funkcioniranju Nezavisnog mehanizma nadzora, kojeg financira sam MUP i koji, prema CMS-u, nije sposoban objektivno pratiti situaciju zbog svoje povezanosti s Ministarstvom.

CMS je istaknuo da je tijekom godina podnio više od 10 kaznenih prijava zbog nasilnih protjerivanja, ali nitko nije odgovarao za zlostavljanja i krađe koje su uključivale spaljivanje predmeta i dokumenata izbjeglica.

"Dokazi koje je prikupila No Name Kitchen, a The Guardian objavio, predstavljaju dodatnu potvrdu brutalnosti hrvatske granične policije," ustvrdio je CMS.

Pročitajte i ovo Sudjelovali K9 timovi Tužan kraj potrage: HGSS-ovci pronašli mrtvu Amerikanku, nestala je prije tri tjedna

Pročitajte i ovo moćni bradley Pogledajte kako izgleda ponos hrvatske vojske, objavljene snimke testiranja vozila