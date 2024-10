Pogledajte kako izgleda ponos hrvatske vojske, objavljene snimke testiranja vozila

Sjedinjene Američke Države Hrvatskoj su donirale ukupno 89 borbenih vozila pješaštva Bradley M2A2. No američki su pokloni još uvijek u pogonima Đure Đakovića, gdje ih moderniziraju i nadograđuju za hrvatske potrebe.

Hrvatski vojnik na stranicama Facebooka navodi kako će osam remontiranih borbenih vozila pješaštva Bradley biti isporučeno do kraja godine Hrvatskoj vojsci.

U operativnoj uporabi imat će ih bojna Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade GOMBR. Remont (refurbishment - obnova s elementima modernizacije) provodi se unazad nekoliko mjeseci u pogonima Đure Đakovića uz asistenciju djelatnika BAE Systemsa", naveli su na Facebooku.

Priopćenje MORH-a

MORH je objavio snimke testiranja vozila. Priopćenje MORH-a objavljujemo u cijelosti.

"Dok se očekuje dolazak prvih osam borbenih vozila pješaštva Bradley u Oružane snage Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane objavljuje snimke testiranja vozila na tvorničkom poligonu 'Kindrovo' tvrtke Đuro Đaković kod Slavonskog Broda te na vojnom poligonu 'Gašinci' kod Đakova.

Testiranjima se provjeravaju različiti podsustavi vozila, od testiranja vožnje u što težim uvjetima do testiranja oružnih sustava noću i danju.

Na tenkovskom strelištu na Gašincima, gdje je testiranja pratila ekipa Hrvatskog vojnika, stručnjaci iz američkih tvrtki uključenih u ovaj projekt provodili su gađanja bojnim streljivom.

Do kraja godine planirana je isporuka osam Bradleyja u Oružane snage RH.

Podsjetimo, prva 44 od ukupno 89 Bradley vozila koja su stigla u Hrvatsku, nalaze se u tvrtki Đuro Đaković na remontu. Cilj je remonta da sva Bradley vozila budu kompletirana i dovedena u operativno ispravno stanje do 2026. godine. Od tog broja, njih 62 bit će dovedeno u operativno stanje te raspoređeno u postrojbe Hrvatske vojske, dodatnih pet vozila pripremit će se za potrebe obuke, a ostatak će služiti kao izvor pričuvnih dijelova.

Do kraja godine planirana je isporuka osam vozila u Oružane snage RH, a u idućoj 2025. trebao bi biti isporučen najveći broj predviđenih do ukupnog broja od 62 vozila. Bojna Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske sa svim Bradleyjima trebala bi biti opremljena do kraja 2026. godine.

Opremanjem Hrvatske vojske vozilima Bradley povećavaju se postojeće sposobnosti Hrvatske kopnene vojske te se omogućava ispunjavanje traženih NATO-ovih Ciljeva sposobnosti.

Ukupna vrijednost projekta opremanja iznosi 196,4 milijuna dolara (bez PDV-a), stoji u priopćenju MORH-a.