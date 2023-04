Napokon je otvorena stonska obilaznica. Uvelike će skratiti putovanje između juga i ostatka zemlje.

Nakon Pelješkog mosta, u promet je puštena i stonska obilaznica. Oko 8 kilometara ceste koja bi trebala olakšati život građanima Dubrovačko-neretvanske županije.

Koliko će ovo skratiti putovanje svima koji idu na jug ili s juga prema ostatku zemlje?

"Ako krenemo iz Zagreba prema Dubrovniku, kilometraža će biti dulja, ali vrijeme putovanja će biti kraće", izvijestila je novinarka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić, koja se javila iz mjesta Broca.

Davor Perić iz Hrvatskih cesta zadovoljan je prvim danom otvaranja prometa preko mosta Ston. "Današnjim otvaranjem je projekt dobio svoju punu funkcionalnost jer se radi o deniveliranoj, brzoj cesti koja će skratiti vrijeme putovanja", potvrdio je Perić i rekao da prema trenutnim informacijama "promet teče bez većih problema. Očekujemo u prvo vrijeme određenu prilagodbu vozača, no vjerujemo da će do kraja dana cestom proći tisuću vozila".

Perić je rekao da je radilo o zahtjevnom projektu. "Najizazovnije bilo je to što smo radili projekt u izazovno vrijeme. Most je bio najkompleksniji dio jer se nalazi na dijelu koji je loše cestovno povezan, a plovni put je nizak što je otežavalo dovoz materijala. No dočekali smo ovaj dan i nadam se da će svi biti zadovoljni", zaključuje.

