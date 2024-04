Grbin na posljednjem skupu: "U srijedu birate između korupcije i laži i Rijeke pravde, trećeg nema"

Predsjednik SDP-a i lider koalicije Rijeke pravde Peđa Grbin u ponedjeljak je u završnom obraćanju građanima prije izbora poručio da biraju između korupcije, lopovluka, klijentelizma i bolje Hrvatske koju donose Rijeke pravde te ustvrdio da je odluka više nego jednostavna.

''Plenković nema hrabrosti za izaći pred ljude i kamere, ali ima pred svojima kada ono pravo lice, a ne ono umiveno briselsko, prokulja. Onda mediji postaju osovine zla, a Hrvatska se jasno dijeli na onu koja je za HDZ i onu koja je protiv. To su te dvije Plenkovićeve Hrvatske – rasistički, neprimjereno, HDZ-ovski, lopovski, korumpirano'', komentirao je Grbin snimku koju je objavio tjednik Nacional, a u kojoj na zatvorenom stranačkom skupu Plenković žestoko kritizira političke suparnike i dio medija.

Posljednjeg dana kampanje građanima, u društvu koalicijskih partnera i stranačkih suradnika, poručio je da u srijedu imaju prilike to promijeniti.

''U srijedu vi odlučujete. Izađite na izbore, birate između korupcije, lopovluka, klijentelizma i birate bolju Hrvatsku koju donose Rijeke pravde. Odluka i izbor su više nego jednostavni'', istaknuo je.

''Mi se borimo za drugu Hrvatsku, za koju želimo da postane jedna, Hrvatska u kojoj nije bitno imaš li stranačku iskaznicu ili nemaš, poznaš li nekog ili ne. Hrvatska u kojoj ćeš uspjeti normalno živjeti jer će država stati iza tebe, a mi to znamo i možemo'', istaknuo je.

Još je jednom istaknuo da je Plenkovićeva maska pala kada se vrata zatvore i kada misli da ga se ne snima.

''On tada pokazuje svoje pravo lice, a to je lice osobe koja bi svoje političke protivnike slala u ludnicu, koja bi uređivala medije i koja one medije koje ne može kontrolirati smatra osovinom zla. To je lice osobe koja dijeli Hrvatsku, lice jednog pokvarenog i korumpiranog čovjeka'', ustvrdio je.

''Andrej Plenković je na tim snimkama pravi, a sve ostale, kada se smješka pred kamerama i vrti loptu na Tik-toku, to je fasada. Snimke pokazuju pravu istinu – lopovluk, korupcija i ono što razara Hrvatsku. Kada dijeliš Hrvatsku na onu koja ti odgovara i glasa za tebe i drugu, to je strašno'', ocijenio je.

''U srijedu birate između korupcije, laži i klijentelizma i Rijeka pravde. Treće opcije nema'', poručio je Grbin.

Marijana Puljak (Centar) upozorila je da na prošlim izborima samo 16 posto birača podržalo HDZ i pozvala građane da ne dopuste da se to dogodi i u srijedu.

''Ako ne želite HDZ na vlasti, korupciju i kriminal, izađite na izbore i podržite Rijeke pravde, jedinu opciju dovoljno snažnu da zaustavi HDZ-ovu korupciju i kriminal'', pozvala je.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) ocijenila je da je 17. travnja prijelomni trenutak u našoj povijesti te izrazila uvjerenje da ćemo se dan poslije probuditi u boljoj Hrvatskoj, koja nudi nadu izaberu li građani Rijeke pravde koja zna, može i želi ponuditi bolju budućnost ovoj zemlji.

Dalija Orešković (SSIP) istaknula je da su ovi izbori za Hrvatsku doslovno zadnja šansa i jedini domoljubni čin u ovom trenutku bio bi glasati protiv HDZ-a i dati Hrvatskoj da napokon prodiše, da bude sretna lijepa naša i prosperitetna.