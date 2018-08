Očekuju se obdukcijski nalazi Zavoda za sudsku medicinu, koji bi trebali pokazati što je uzrok smrti 22-godišnjeg Mattea Ružića iz Zaprešića.

Dio njegovih sugrađana predao je danas gradonačelniku Željku Turku svoje zahtjeve u kojima, među ostalim, traže dodatnog, drugog liječnika na tom području.

Grad će pak, tražiti 10 timova hitne medicinske pomoći, umjesto sadašnjih pet. Turk je pak obećao da će već u roku od tjedan dana sve razmotriti.

Shrvani otac mladića preminulog u Zaprešiću: "Sedam dana ne znam što je s mojim djetetom, nitko nije kontaktirao sa mnom"

"Mi nismo postavili rok. On je sam sebi postavio rok. Nismo htjeli biti nerazumni. Rekao je da će imati odgovor od župana da vidi ide li to tako kako smo i mi i on zamislili. Rekao je da je spreman financirati ili sufinancirati još jednog doktora za naše područje, to smo tražili, te da će nas izvještavati o svemu što poduzima u vezi s tim", rekao je Marin Rogić iz Zaprešića.

"Ako se ostali ogluše, mi smo spremni sve sami financirati, ali se trebaju donijeti takve odluke", kazao je Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr.