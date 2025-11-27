Demoliraju i uništavaju, otežavaju svakodnevicu građanima: "Manipulatori koriste mlade da ostvare svoje ciljeve"

Grafiti, šaranje, razbijanje - svakodnevna pojava na željezničkim stajalištima u Zagrebu. Oni koji putuju vlakom ljute se zbog takvog ponašanja pojedinaca. Odakle ta potreba za uništavanjem i zašto je sve više vandalizma?

"Ovo je kultura našeg naroda, nažalost, jel. Sve više i više ima šaranja, uništavanja, bezveze, da tako kažem", rekla je Lidija iz Zagreba.

"Meni smeta što nema kante za smeće, izgled mi nije toliko bitan, ali evo, i klupe su evo u ne baš dobrom stanju. To mi je veći problem nego grafiti", dodali su Lara i Štef.

Vandalizam - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ja sam iz Dubrave, iz Trnave. U Trnavi je još gore, nema ovako natkriveno nego onako kao na autobusnim stanicama, pa su pokidali sva stakla, uništili, devastirali, ne znam zašto, nemate se gdje sakriti kad je vjetar, kad je kiša", rekao je Mijo.

U Gradu Zagrebu željeznička infrastruktura pod neprestanim je napadom vandala. Ovdje je više uništavanja nego u cijeloj Hrvatskoj zajedno.

"Vrapče je specifično, susjedne Gajnice, Čulinec, Trnava, Maksimir a izdvojit ću: Sesvetska Sopnica, novoizgrađeno stajalište, devastirano je. Prije 10 godina Buzin, novoizgrađeno stajalište - demolirano je. Tamo više niti jedan lift nije u upotrebi jer ih je nemoguće popraviti", ispričala je Željka Miša, glasnogovornica HŽ infrastrukture.

Željka Miša, Glasnogovornica HŽ infrastrukture Foto: Dnevnik Nove TV

Kad se i popravi, za par dana ponovno je uništeno. I to otežava svakodnevni život građanima. Primjerice - kad dizala nisu u funkciji, osobe s invaliditetom ne mogu prijeći ispod pruge.

Odakle ta potreba za uništavanjem? Psihijatar kaže - čovjek je kreativno, ali i destruktivno biće. A posao roditelja je da kod djece to prepoznaju i ne ignoriraju, već razgovaraju o emocijama.

"Ta destrukcija je puno manje maligna ako se ona izverbalizira, ako prihvatimo da smo i destruktivni, ako mlade osobe prihvate, onda će nać nekakve sportove igre, onda će naći nekakve načine kako da ta destrukcija iziđe, da se sublimira, da izađe na konstruktivan način", poručio je dr. Ante Bagarić, Šef zavoda za liječenje ovisnosti Kllinike za psihijatriju Vrapče.

dr. Ante Bagarić, Šef zavoda za liječenje ovisnosti, klinike za prihijatriju vrapče Foto: Dnevnik Nove TV

Ističe, vandalizma u današnjem društvu ima sve više, a mladi su najpodložniji manipulacijama. "Manipulatori prvenstveno nezreli narcisi i psihopate koriste upravo mlade ljude da bi ostvarili svoje ciljeve, da bi vidjeli tu destrukciju, da bi iskoristili tu destrukciju financijski ili na bilo koji drugi način onda se guraju cijele grupe ljudi da budu što destruktivniji."

Hrvatske željeznice nastavljaju borbu protiv vandalizma. Na problematičnim stajalištima uskoro bi trebao biti postavljen videonadzor. To bi, nadaju se, trebalo odvratiti vandale.

"Ovo nije samo željeznička imovina, imovina HŽ infrastrukture, ovo je imovina svih građana RH ne plaća u konačnici štetu samo HŽ. Plaćaju svi građani kroz poreze što uplaćuju u državni proračun tako da - čuvajmo zajedničku imovinu", istaknula je Miša.